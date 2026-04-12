Los fans del anime, el manga y el K-pop podrán disfrutar el próximo fin de semana del 18 y 19 de abril del festival 'ExpOtaku' de Vitoria
El recinto del Iradier Arena de la capital alavesa acogerá una cita repleta de 'anime', 'k-pop', 'cosplay', 'manga' y videojuegos, que refleja el mundo 'otaku' con la cultura nipona como protagonista
Bilbao - Publicado el
1 min lectura
El recinto del Iradier Arena será escenario del festival 'ExpOtaku' Vitoria-Gasteiz los próximos 18 y 19 de abril, una cita dedicada a la cultura japonesa que reunirá a aficionados del anime, el manga, los videojuegos y el ‘cosplay’.
Según ha informado la organización, el evento abrirá sus puertas el sábado 18 en horario de 10.00 a 21.00 horas, mientras que el domingo 19 podrá visitarse de 10.00 a 20.00 horas.
El programa incluye torneos de videojuegos inspirados en títulos y sagas populares como Naruto, Mario Kart World o Pokémon Escarlata. Además, se celebrarán actividades como bodas temáticas, talleres, retos gastronómicos de ramen picante, concursos de ‘cosplay’ y competiciones basadas en One Piece.
El festival contará también con un área dedicada al K-pop, donde los asistentes podrán aprender y exhibir coreografías, así como un ‘photocall’, el espacio ‘Valhalla’ del ‘cosplay’ y una zona temática centrada en Star Wars.
Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del evento, con un precio de 9 euros por día y 16 euros para el abono de fin de semana, además de descuentos para familias y grupos. Para participar en talleres y actividades de ludoteca será necesario inscribirse previamente, con plazas que se asignarán cada jornada para el mismo día.