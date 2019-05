Familiares de usuarios de las residencias de Gipuzkoa critican que el servicio es "insuficiente".

Un colectivo de familiares de usuarios de las residencias de Gipuzkoa, mayoritariamente de Txara 1 en San Sebastián, se han reunido hoy para entregar a la diputada de Política Social, Maite Peña, un documento en el que denuncian la "merma" del servicio a sus familiares tras 59 días de huelga en el sector y en el que piden a la Diputación que haga "todo lo que esté en su mano" para resolver el conflicto cuanto antes. Los familiares reclaman además a la institución foral que mientras dure la huelga no se abone a las empresas la parte correspondiente por el servicio que no dan. Uno de los familiares, Txema Barrero, ha destacado que "están aportando mes a mes una cantidad a la Diputacion y que con la huelga se está mermando el servicio y por ello se les debe abonar el servicio que no se les está dando conforme a lo que están pagando" y añade que "en el día a día, aunque las trabajadoras aportan todo el cariño y servicio que pueden, es imposible que lleguen a todos los familiares en las condiciones en las que tienen que llegar, siendo tan pocas".

En su escrito los familiares expresan su mayor respeto al derecho que asiste a todas las partes dentro del conflicto, pero recuerdan a la institución foral el derecho que también tienen los residentes a percibir una "atención buena". Insisten en que sus familiares han pasado los filtros de tramitación oficialmente establecidos para determinar si son o no merecedores de la atención pública en los parámetros que la norma guipuzcoana establece y por último, valoran la labor de las trabajadoras de las residencias que desempeñan, más allá de su cometido laboral, una labor humana con "excelencia".