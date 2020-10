La falta de comedor pone en jaque a las familias: "No podemos llevar a los niños a clase por la tarde"

El consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, tiene muchos frentes abiertos un mes después del inicio de curso. Con los sindicatos, con quienes va a celebrar a instancias de ellos la primera reunión multilateral este miércoles día 7 para abordar la necesidad de más medios humanos y materiales, y con las familias, muchas desesperadas, en especial, las que llevan a sus hijos a la red pública en Álava donde aún hay centros sin varios servicios.

"Estamos vendidos"

Docenas de padres y madres se han concentrado esta mañana en el colegio Ibaiondo de Vitoria para reclamar los servicios de custodia y comedor. Este último funciona desde este lunes, pero solo para los niños que utilizan el transporte escolar desde los pueblos, sumidos en una odisea la semana pasada. La conciliación con horario partido sin jantoki supone tal hándicap para algunas familias que en el caso de la de Javi se ven abocadas a no llevar a sus hijos a clase por la tarde.

"Hay bastante improvisación. En nuestro caso no vamos a poder llevar a los niños a clase porque trabajamos los dos. Reclamamos la apertura del jantonki, al igual que tienen los colegios concetados. No sabemos si es un pulso entre Educación y la ikastola, pero estamos enmedio y nos encontramos vendidos. Me encanta cuando los políticos hablan de concliación y luego no hacen nada por ayudarnos", ha relatado a COPE.

"Ha sido horrible"

Desde el colegio vitoriano de Salburua, cuya directora dimitió al poco de arrancar las clases por falta de medios, Blanca nos cuenta que es inviable conciliar con el horario de su hijo de dos años que ahora es de 9:30 a 12 horas. "El inico ha sido horrible, no ha habido adaptacion como tal, no hay custodia y el jantoki es solo para los becados. No hay inicio de curso normal como nos queiren hacer entender", ha denunciado.

Las familias reclaman la recuperación del servicio de custodia y el comedor para todos, así como la opción de la jornada continua para aquellos centros que lo soliciten mientras dure la pandemia, una alternativa esta última instaurada en casi todas las comunidades autónomas y que no acepta el Gobierno vasco.