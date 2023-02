PP exige al PNV que pida perdón por haber votado la ley del "solo sí es sí"

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha reclamado la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y de la secretaria de Estado, así como que se pida "perdón" por parte de quienes apoyaron e impulsaron el "enorme desastre" que ha supuesto la conocida como ley del 'solo sí es sí'.



Garrido ha intervenido en la concentración que cargos del Partido Popular del País Vasco han llevado a cabo este viernes en Bilbao para pedir que se modifique la conocida como ley del 'sólo sí es sí'. La cita ha contado con la presencia de las presidentas del PP en Bizkaia y Gipuzkoa, Raquel González y Muriel Larrea, la candidata a la Alcaldía de Bilbao, Esther Martínez, y la diputada y presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, entre otros cargos populares.



Tras una pancarta en la que se podía leer 'Dimite sí o sí. 400 agresores sexuales no cumplen sus penas por culpa de Pedro Sánchez e Irene Montero', Garrido ha denunciado las "nefastas consecuencias" de la ley integral de libertad sexual para las mujeres.



En este contexto, ha advertido de que en la actualidad los agresores sexuales que se han visto beneficiados por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' superan los 500, con 42 excarcelaciones, cifras que podrían ser superiores al no estar los datos actualizados. "Una de cada diez personas en prisión ven revisadas sus condenas", ha afirmado, para añadir que Euskadi es "la segunda Comunidad donde más beneficiados está habiendo".



Asimismo, ha subrayado que un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha advertido de que las revisiones de condenas "pueden llegar hasta las 4.400", por lo que "la magnitud de este desastre es enorme y el goteo continuo".



"Es un espectáculo bochornoso el de un Gobierno que hizo caso omiso a todos los informes de los órganos consultivos, del CGPJ y del PP que alertaron del desastre que iba a producir la aplicación de esta ley", ha añadido.



Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo central haya defendido las "bondades" de la ley, mientras la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado, Ángela Gutiérrez, han "atacado a los jueces e insultado a las mujeres" con un presidente del Gobierno que "lo permite". "Ambas tenían que haber cesado o dimitido por dignidad", ha insistido.



Garrido, que ha acusado a Pedro Sánchez de "parapetarse detrás" de la ministra de Justicia, ha lamentado que se trata de un daño "irreparable", ya que cualquier reforma de la ley no evitará que se revisen las condenas de los agresores que están en prisión.



A su juicio, "la alarma social" generada en las últimas semanas es fruto de la "incompetencia y soberbia" del Gobierno, pero también de aquellos partidos que permitieron con sus votos la aprobación de la ley, como en el caso de la formación jeltzale. "El PNV ha contribuido a hacer un daño irreparable a las mujeres. Nunca en tan poco tiempo se ha hecho tanto dado a tantas mujeres con una ley", ha argumentado.



Por todo ello, ha reclamado que "se asuma el enorme error y atropello" que ha supuesto la normativa, así como que se pida "perdón" por parte de los impulsores de la ley y de quienes la apoyaron con sus votos. "Queremos exigir responsabilidades que se concreten en dimisiones; la dimisión de la ministra Montero y de su secretaria de Estado", ha aseverado.



Además, ha considerado que si el PSOE ha "cambiado" y se muestra dispuesto a modificar la normativa es por "mero electoralismo y por querer seguir en el poder". "La ley nunca había tenido que entrar en vigor", ha zanjado.

Proposición no de ley





El PP vasco ha presentado así una proposición no de ley para su debate en el Parlamento vasco en la que se insta al Gobierno central a censar a la ministra de Igualdad y a la secretaria de Estado, así como "retomar la continuidad del pacto de Estado contra la violencia de género, dotándolo de fondos" en coordinación con partidos, Comunidades y entidades locales.



La proposición también reclama que el Ejecutivo central colabore con las Comunidades en la discusión, elaboración, e implantación de medidas sobre violencia de género desde "el marco de consenso que ofrece la conferencia sectorial de igualdad".