Euskadi vuelve a la normalidad desde este jueves

El Boletín Oficial del País Vasco publica este jueves el decreto del lehendakari que declara el fin de la emergencia sanitaria en Euskadi, que se activó en agosto de 2020, y que elimina la mayoría de las restricciones desplegadas para hacer frente a la panemia. A partir de ahora solo siguen vigentes dos medidas: el uso obligatorio de usar mascarilla en interiores y en exteriores si no hay distancia de seguridad interpersonal y la limitación del aforo al 80 % en grandes espacios cerrados con capacidad para más de 5.000 personas.



Ya se puede por tanto consumir en la barra de los bares y ya no hay aforos en los locales de hostelería, comercio y eventos culturales, al tiempo que desaparecen las limitaciones de horario. El gerente del Kursaal, Iker Goikoetxea, ha subrayado este jueves que "estábamos soñando con esta decisión, por el alivio que supone tras 18 meses con muchas dificultades". Goikoetxea espera ahora que el público acuda a disfrutar de los espectáculos y apunta que "la gente está respondiendo muy bien" tras sacar a la venta el Kursaal 600 nuevas entradas, hasta completar las 1.800 butacas de aforo, para los próximos conciertos de Amaral, Nathy Peluso y Love of Lesvian en el auditorio del palacio de congresos de San Sebastián.

Para el sector del cine la pandemia ha sido "una mala película". Lo ha señalado Jon LLamas, de los cines Florida de Vitoria-Gasteiz, que ahora espera que el público se quite el miedo ya que las salas son "seguras" y acuda a ver la gran cosecha de películas que se van a programar en los cines en otoño e invierno, con todas las candidatas a los Oscar.

Las residencias de mayores afrontan también desde este jueves una nueva etapa y la novedad principal es que desde hoy los mayores podrán visitar a los usuarios no sólo en las habitaciones y en el exterior sino también en las zonas comunes de cada centro residencial.