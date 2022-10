Euskadi volverá a ajustar el IRPF un 2% en 2023, "insuficiente" para el PSE

Las instituciones vascas han acordado establecer una deflactación del 2% en el IRPF para el próximo año, una medida que se añade a la deflactación del 5,5% aplicada este año en este tributo con el fin de minimizar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes. Además, se ha decidido prorrogar para 2023 la deducción de 200 euros para las bases imponibles inferiores a 30.000 euros.

La medida ha sido acordada este viernes por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas y criticada a las puertas de la reunión en una nota por parte del PSE (socio del PNV en el Gobierno vasco y en las diputaciones, entre otras instituciones). El partido socialista de Eneko Andueza ha filtrado la cifra del 2% minutos antes de la comparecencia del consejero de Hacienda, pedro Azpiazu, para tacharla de “claramente insuficiente" para paliar la subida de precios en las familias y las empresas. Preguntado por esta cuestión Azpiazu no ha querido añadir leña al fuego y ha señalado que el ajuste del 2% no es la única medida y además no se descarta que pueda modificarse a lo largo del año como ha ocurrido en 2022.

Hay que recordar que la deflactación impulsada en Euskadi es rechazada por los socialistas en el Gobierno central. Pues bien, en las instituciones vascas la defiende y al alza junto a otras medidas tanto fiscales como de protección social.





Racaudación récord

En el Consejo Vasco de Finanzas se ha cerrado un nuevo récord de recaudación para este año cifrado en 17.109 millones de euros, un 7,2% más que en 2021. Y la previsión para 2023 es de 18.072 millones, que servirán para dibujar los presupuestos del próximo ejercicio y que en el caso del Gobierno vasco se presentarán el 25 de octubre.

La decisión de aplicar esta nueva deflactación en 2023, que en este caso será de un 2%, se produce después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, propusiera esta medida en el pleno de política general del Parlamento Vasco celebrado el pasado 22 de septiembre.

La deflactación --cuya aprobación deberá realizarse en las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa-- consiste en la adecuación de la tarifa del IRPF para evitar que los contribuyentes cuyos salarios han aumentado por la inflación acaben pagando más impuestos.