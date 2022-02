Euskadi también elimina la mascarilla en los patios escolares, pero seguirán las burbujas

Los niños vascos de todas las edades ya pueden desprenderse de las mascarillas en el patio del colegio siempre que mantengan la distancia de seguridad y sin romper las burbujas de clase, que aún se mantienen. Así lo han decidido el Departamento de Salud y el de Educación del Gobierno vasco reunidos este jueves en base a la mejor evolución de la pandemia, con apenas aulas cerradas y menos contagios entre el alumnado.

Para los estudiantes de Primaria será la primera vez en tola pandemia que jueguen en el recreo a cara descubierta.

Extraescolares sin burbuja de clase

En la circular enviada a los centros educativos también se informa de otro cambio respecto al protocolo vigente que se actualizó a finales del pasado mes de enero. Y afecta a las actividades extraescolares, aquí sí se podrán mezclar estudiantes de distintas clases siempre dentro del mismo curso. Además, el Gobierno vasco recomienda que en la medida de lo posible se organicen "al aire libre" o en espacios "muy ventilados".

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha justificado la medida en la remisión del virus y ha recordado que ayer solo había dos aulas cerradas por covid en el sistema educativo vasco y que el número de alumnos confinados y de contagios "está bajando de manera importante".

"Nos podemos ver las caras y las sonrisas (en los patios) y esto es una buena noticia", ha destacado el consejero, quien ha señalado que se irá "paso a paso" y si en función de la situación epidemiolíogica los próximos días "se puede dar el paso de acabar con los grupos estables de convivencia", para que el alumnado puede interactuar en los centros con compañeros de otras aulas.

Dudas en los colegios

Lo cierto es que el fin de la mascarilla en los patios escolares va a suponer más trabajo para los colegios, como ha expresado en COPE la subdirectora del centro Ayalde, Piluca Baselga, quien ve casi "imposible"cumplir la condición de que se mantenga la distancia interpersonal de metro y medio porque "es pedir a los niños que no jueguen". No obstante, Baselga entiende que se suavicen las medidas ante el retroceso de la pandemia, "no es descabellado".