Euskadi, sin tasa turísrica

No habrá tasa turística en Euskadi como existe en Cataluña y Baleares. El Gobierno Vasco da por zanjada la posibilidad de implantar este impuesto en toda la comunidad autónoma tras haber cumplido el mandato parlamentario de consultar a los agentes implicados del sector. Así se desprende de la reunión mantenida en la Mesa de Turismo que, convocada por el Departamento vasco de Turismo, ha citado a la consejera Sonia Pérez Ezquerra, al director de Basquetour, Harkaitz Millán, y a representantes de las diputaciones, ayuntamientos de las capitales y Eudel, además de cámaras de comercio, agencias de viajes y otros agentes. Uno de los primeros asuntos abordados en la Mesa ha sido la Proposición No de Ley sobre la posibilidad de establecer una tasa turística en Euskadi, en la que se instaba al Gobierno Vasco a establecer una interlocución con Eudel, con las administraciones y con otros agentes para ver si era o no necesaria. Según ha informado el Departamento de Turismo en un comunicado, tras esas reuniones el Gobierno Vasco ya emitió su criterio desfavorable a implantarla, por lo que ahora se da por cumplido ese mandato.

La apuesta, la deslocalización

La intención del Gobierno autonómico es implantar políticas para desestacionalizar el turismo y repartirlo por todo el territorio, con el fomento del turismo industrial, familiar, de naturaleza, con rutas de peregrinación y otras medidas. Otro de los temas que se han tratado se refiere a la normativa aprobada recientemente para, por un lado, modificar el Decreto que regula la Mesa Turística, para incluir en ella a los sindicatos, y por otro el decreto que regula el Registro de Empresas y Actividades Turísticas, entre ellas las viviendas y habitaciones para uso turístico. También se ha hablado de dos decretos en vías de elaboración: el de guías de turismo y el de agencias de viaje, que regulará su régimen jurídico de garantías frente a la insolvencias. Sobre este último ya se han recogido aportaciones y tiene que empezar a redactarse.