Euskadi no registra ningún fallecido ni contagio por Covid-19 en las últimas horas.

Euskadi no ha registrado en las últimas 24 horas ningún fallecido por Covid-19 y tampoco nuevos contagios y este lunes se convierte así en el primer día sin positivos desde febrero.Es además la segunda jornada en la que no se contabilizan muertes por coronavirus que se elevan en total a 1.541. En cuanto a los contagios detectados por PCR, Alava contabiliza 3.006 casos, Bizkaia suma 7.610 y Gipuzkoa, que lleva 12 días sin sumar contagios, registra 2.313 casos positivos. Ya son, por otro lado, 16.510 las personas curadas o dadas de alta, 11 más que en la jornada anterior pero hay 29 personas ingresadas den las UCIS, 2 más que el día anterior y 5 nuevos ingresos en planta por lo que la consejera de Salud, Nekane Murga, ha animado este lunes a "no bajar la guardia" ya que aunque los datos son positivos, "el virus sigue entre nosotros".

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha subrayado que es una buena noticia que se hayan contabilizado cero casos pero ha pedido que sigamos alerta porque existen personas asintomáticas con riesgo de contagiar aunque también ha reconocido que aunque el virus no ha desaparecido hay factores como "la luz, el calor, estamos más tiempo al aire libre, el distanciamiento y las mascarillas, que hacen que haya menor riesgo de transmisión". Murga ha reiterado además que Euskadi ha pedido entrar en la Fase 3 de la desescalada desde el próximo lunes 8 de Junio , debido a la positiva evolución de la pandemia en Euskadi y ha precisado que la intención del Gobierno Vasco es que esta fase también dure dos semanas aunque ha puntualizado que "las decisiones se tomarán en función de los datos y la situación en el momento en el que corresponda".