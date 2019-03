Euskadi presenta el mayor nivel de absentismo laboral en el tercer trimestre de 2018, con el 5,5%

Euskadi fue la comunidad autónoma con mayor nivel de absentismo laboral en el tercer trimestre de 2018, con el 5,5% frente a la media en el Estado del 4,5%. Cerca de 15.800 personas faltaron a trabajar cada día en el País Vasco, pese a no estar de baja, lo que supuso la pérdida de cerca de 22,8 millones de horas trabajadas, según el Informe Trimestral sobre el Absentismo Laboral elaborado por Randstad Research. Según este informe, que analiza la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba prevista, en Euskadi, cada día más de 50.900 personas de promedio no acudieron a su puesto de trabajo. Cerca de 15.800 personas lo hicieron pese a no estar de baja, mientras que más de 35.000 se ausentaron por una incapacidad temporal. Con respecto al trimestre anterior, el absentismo en la región creció en un 0,27%.

A nivel nacional, más de 873.000 trabajadores de media no acudieron a su puesto de trabajo, siendo 234.000 personas sin baja y 640.000 por una incapacidad temporal. Por culpa del absentismo laboral se perdieron cerca de 400 millones de horas trabajadas. Además del País Vasco (5,5%), las comunidades autónomas donde mayores tasas de absentismo se obtuvieron durante el tercer trimestre de 2018 fueron Castilla y León (5,2%) y Asturias (5,1%). Les siguen Galicia (5%), Navarra (5%), Aragón (4,9%), Canarias (4,9%), Cantabria (4,6%) y Cataluña (4,5%), todas ellas por encima de la media nacional (4,5%).

Registrando tasas de absentismo más moderadas, por debajo de la media de nacional, se encuentran Murcia (4,4%), Castilla-La Mancha (4,3%), Extremadura (4,2%), Andalucía (4,2%) y Comunidad Valenciana (4,1%). Durante el periodo estudiado, las regiones con menor absentismo fueron La Rioja y Madrid (ambas con un 4,0%), y Baleares (3,8%).

En cuanto a la variación interanual del absentismo, Aragón (0,82%), Castilla-La Mancha (0,41%) y Navarra (0,38%), registraron los mayores aumentos del absentismo con respecto al segundo trimestre de 2018. Por otra parte, en Extremadura (-0,26%), Baleares (-0,23%) y Murcia (-0,05%), se produjeron los mayores recortes de la tasa de absentismo en el periodo estudiado. El absentismo laboral sin justificar con una baja médica tuvo, como regiones con mayores aumentos, a Asturias (0,32%), Castilla y León (0,11%) y La Rioja (0,07%). En el otro extremo, los mayores descensos se experimentaron en Galicia (-0,28%), Cataluña (-0,22%) y Cantabria (-0,20%).