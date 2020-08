Euskadi no permitirá grupos de más de 10 personas en la calle, bares y restaurantes.

Euskadi ha anunciado este martes, tras el primer consejo asesor del LABI presidido por el lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, que no se permitirán agrupaciones de más de 10 personas en bares y restaurantes pero tampoco en la vía pública. Al Gobierno Vasco le preocupa el impacto que los agrupamientos tienen en la transmisión del virus y por esta razón junto a esta medida, el consumo será siempre sentado, tanto en el interior como en las terrazas y se garantizarrá la distancia de 1,5 metros no sólo entre mesas sino también entre clientes sentados en la misma mesa y además no estará permitido más de 60 personas comiendo al mismo tiempo en un recinto. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha dado a conocer las medidas adoptadas que entrarán en vigor este miércoles o jueves una vez las haya publicado el Boletín Oficial de País Vasco.

Además los bares, restaurantes y txokos deberán finalizar su actividad a la 1 de la madrugada, se cierran pubs y discotecas y no se podrá fumar en la calle si no se garantizan los 2 metros de distancia. El transporte público finalizará a la 1.30 de la madrugada y en los trayectos en transporte público que no superen las 2 horas no se podrá comer para garantizar que en estos espacios se lleve puesta la mascarilla el mayor tiempo posible

DATOS CORONAVIRUS

Euskadi ha registrado en las últimas horas 321 nuevos positivos mediante PCR y de ellos Bizkaia ha contabilizado 185 nuevos casos, Araba 72 y Gipuzkoa 53 y además 11 positivos corresponden a personas con residencia fuera de Euskadi. Respecto a la situación en los hospitales, se contabilizan 17 nuevos ingresos que elevan la cifra total a 165 hospitalizados en Euskadi mientras que hay 17 personas ingresadas en las UCIS, 3 más que en el último balance de Osakidetza.