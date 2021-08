Euskadi mantiene las restricciones ante los "días críticos" de no fiestas

La quinta ola remite, sí, y la situación ha mejorado respecto a hace 21 días cuando se adoptaron las medidas vigentes para frenar al virus. Entonces la incidencia acumulada en Euskadi era de 682 y ahora es de 603, pero había 48 enfermos covid en la UCI y ahora han subido a 64. Hasta que la situación hospitalaria no mejore y la tasa no baje de la zona roja de 500 casos no se relajarán las restricciones y eso se decidirá en otro Labi previsto para el próximo martes día 17. Por tanto, los bares seguirán con límite de aforo del 35% en interior, sin barra ni más de 6 personas por mesa y cierre a la una de la mañana.

Los expertos reunidos hoy en el Labi técnico han señalado que la actual situación de ingresos, la hiper contagiosa variante Delta, que ya supone el 90% de los casos, y la entrada en semanas de no fiestas impiden modificar las medidas. En Vitoria se han duplicado los casos una semana después de La Blanca y este fin de semana comienzan las no fiestas de San Sebastián a las que seguirán las de Bilbao.





"Algunos no toman en serio la enfermedad"

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad y la prudencia" porque vienen "días críticos" y es en las aglomeraciones donde se detecta que se disparan los casos y la última jornada nos deja cerca de otro millar.

De cara a las fiestas patronales en numerosas localidades vascas ha asegurado que "habrá toda la policía que pueda haber" para hacer respetar las medidas, que ha recordado son: el uso de la mascarilla "de forma permanente", las distancias de seguridad, evitar lugares cerrados con problemas de ventilación y, especialmente, las aglomeraciones, "sean en espacios interiores o exteriores".



"El objetivo es evitar esta enfermedad y a veces da la impresión de que no nos la tomamos muy en serio ", ha precisado el consejero.





Vacuna por ley

Zupiria no ha entrado a valorar la posibilidad que explora Gobiero vasco de vacunación obligatoria en casos como la presente pandemia en su nueva ley de Salud pública, que llevará antes de fin de año al Parlamento autonómico y siempre que cuente con autorización judicial.



Preguntado por la posibilidad de cambiar los protocolos de actuación de cara al curso escolar debido a que muchos estudiantes no van a estar inmunizados para septiembre, Zupiria ha subrayado que todavía no hay vacuna para menores de 12 pero sí para los de más edad por lo que "la primera medida" es "animar a las familias a vacunar a sus hijos".



La situación "va a exigir un esfuerzo" en el inicio del curso para asegurar que la transmisión "sea la mínima", ha señalado Zupiria, que ha añadido que se "cuenta con la experiencia del curso pasado, que ha sido de notable".