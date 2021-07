Euskadi mantiene las actuales medidas y prohíbe expresamente los botellones y "no fiestas"

Con un escenario 3 en la incidencia acumulada pero que baja al 1 en la ocupación de las UCIS, que no se ve afectada por el aumento de los casos, sobre todo entre los más jóvenes, Euskadi ha decidido este miércoles mantener, tras la reunión del LABI, las actuales medidas en vigor desde el 19 de junio a las que añade en un nuevo decreto que entra en vigor mañana la prohibición expresa de los botellones y las "no fiestas". Aunque los "botellones" están ya prohibidos, el decreto recoge expresamente lo siguiente: "Se determina el deber de no formar parte de encuentros, fiestas o eventos, ni en exteriores ni en interiores, que representen aglomeración de personas sin aplicación de los protocolos y medidas preventivas en vigor".



El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha explicado que se prohíben expresamente fiestas "tipo botellón" y "no fiestas" u otros eventos similares que representen aglomeraciones de personas en los que no se respeten las medidas preventivas. Urkullu ha recordado a los municipios que no es asumible mantener tampoco otro tipo de actividades como las "comidas populares" y asegura que las prohibiciones no se pueden atribuir sólo a una franja de edad, los más jóvenes, sino a "un comportamiento social con una interacción excesiva y en la que no se respetan las medidas".

La prohibición incluye un régimen sancionador en la ley Antipandemia aprobada el 24 de junio en el Parlamento Vasco y una vigilancia que corresponde a los ayuntamientos y a la Ertzaintza, con más controles policiales. Urkullu ha justificado la necesidad de establecer estas prohibiciones tras constatar que no está funcionando como debiera el ejercicio de la responsabilidad individual y colectiva, a las que ha vuelto a apelar de forma reiterada.

En un momento delicado y de incertidumbre el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recomendado el uso "en todo momento" de la mascarilla, también en la calle, excepto en espacios abiertos sin concurrencia de otras personas y ha avanzado que estas medidas se revisarán en 15 días, aunque no descarta adelantar incluso el cierre de determinadas actividades si la tendencia sigue al alza.