Euskadi está vigilante ante el virus de China

Euskadi no adoptará ninguna medida excepcional ante el coronavirus de China que ya ha causado 26 muertes y cerca de mil infectados. Dado que no hay ningún caso ahora en Europa y que la OMS (Organización Mundial de la Salud) no ha decretado la alerta internacional, el Gobierno vasco ha decidido mantenerse vigilante. El presidente del Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes, Enrique Peiró, ha mandado un mensaje de “tranquildad absoluta”. Tras la reunión mantenida hoy en Vitoria, que ha coincidido con una cita en Madrid entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para evaluar la situación, Peiró ha destacado que Euskadi cuenta con un protocolo de actuación aprobado recientemente para afrontar este tipo de enfermedades infecciosas y con los “mecanismos para garantizar la mejor respuesta” si se detectara algún caso: un sistema de vigilancia epidemiológica “modélico”, laboratorios de microbiología “de referencia” y servicios de medicina preventiva y de control de infecciones que garantizan, si fuera necesario, protocolos de aislamiento y de prevención”.

Tres pasos para protegerse

El Ministerio de Sanidad prepara un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos en España que trasladará a las autonomías. Peiró ha explicado, con mucha prudencia, porque aún se sabe poco de esta neumonía, que se manifiesta en un periodo de entre 2 y 12 días y que su virulencia es menor que la de otras epidemias. Además, ha recordado los tres pasos para evitar contagios de esta y otras enfermedades como la gripe: lavarse las manos con agua y jabón, taparse la boca con el brazo al estornudar y usar papeles desechables. “Es clave y esencial para prevenir”, ha subrayado.

Mascarillas

Preguntado por la escasez de mascarillas en áreas de China afectadas por este coronovirus, Peiró ha explicado que este año con motivo de la campaña de vacunación contra la gripe ya se había “hecho hincapié” en contar con un número “suficiente”, sobre todo en Urgencias, los Puntos de Atención Continuada (PAC) y Atención Primaria.