Euskadi se enfrenta a la segunada ola de coronavirus

Euskadi se enfrenta a la segunda ola de coronavirus despupués de alcanzar 338 positivos en las últimas 24 horas, lo que supone 97 más que en la jornada anterior. De nuevo, Bizkaia concentra el mayor número 233, con un aumento de 78 casos respecto al martes. En Gipuzkoa, la cifra de nuevos contagios es de 57, 31 más que el martes y Álava 44 casos en Álava, 14 menos que un día antes. En cunto a los hospitales, en éstos permanecen actualmente cinco personas en las UCI y, además, durante la jornada del miércoles ocho personas con covid han ingresado en planta.

La consejera de Salud, Nekane Murga, ha advertido de que "el importante incremento" de los contagios de covid-19 en las últimas semanas muestran, "sin duda", que Euskadi se enfrentando a "una segunda ola epidémica", en la que "no hay motivos para creer que sea más débil y menos letal" que en marzo. La cifra de nuevos contagios ha alcanzado este pasado miércoles los 338, casi un centenar más que un día antes.

Por ello, la consejera ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para que reduzcan "al máximo" la actividad social y ha anunciado que Osakidetza, que tiene "margen de maniobra", preparará plantas específicas de hospitalización y UCI porque "decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán".

Tras reunirse este jueves con el lehendakari, Iñigo Urkullu, para analizar la situación epidemiológica de Euskadi, la responsable de Salud ha ofrecido una rueda de prensa en Vitoria para actualizar los datos de afección del covid-19, que arrojan en la últimas 24 horas 338 positivos en las 5.617 pruebas PCR efectuadas. Más de 150 son contagios detectados a partir de peticiones de la red de seguimiento de casos y contactos, ha explicado Nekane Murga.

Más de la mitad se dan en Bilbao, en concreto 126, mientras que Barakaldo suma 28, Erandio 14 y Getxo y Portugalete nueve. Gipuzkoa, por su parte, ha doblado su cifra de contagios respecto al día anterior y registra 57, de los que 13 se dan en San Sebastián y diez en Elgoibar. En Álava, por el contrario, bajan los positivos hasta los 44 , de los que 38 corresponden a Vitoria. Finalmente, se han detectado cuatro casos de personas con residencia fuera de Euskadi, dos más que el día anterior.

La consejera ha precisado que actualmente hay más de 2.000 personas identificadas con infección activa en Euskadi y se realiza el seguimiento a 10.000 contactos estrechos "y es imprescindible un correcto cumplimiento de la cuarentena para poder conseguir el control de la epidemia".

Murga ha destacado que "preocupa la alta tasa de contagios detectada en grandes poblaciones", entre las que ha citado Bilbao, Vitoria, Barakaldo y "otras", cuyos ciudadanos tienen "una elevada movilidad". Por ello, ha indicado que, a diferencia de otros municipios donde las "medidas locales han sido efectivas", se está valorando si limitaciones en hostelería o aforos "podrían tener utilidad o, por el contrario, un efecto a que sigan sus actividades en áreas fuera de la propia ciudad".

Por otro lado, ha explicado que, durante la jornada de ayer, se produjeron ocho nuevos ingresos en los hospitales vascos de personas afectadas por el coronavirus, con lo que suman 57 pacientes en la actualidad, "gran parte" de ellas en Bizkaia. En las UCI, por su parte, están ingresadas cinco personas, dos más que un día antes.

LA NUEVA NORMALIDAD NO ES POSIBLE

apelado ha apelado a no "infravalorar" la capacidad de transmisión del coronavirus y tampoco sus efectos en la salud. "No hay motivos para creer que el virus sea más débil y menos letal en la actualidad que en marzo. Puede provocar la muerte o dejar secuelas permanentes", ha advertido.

Murga ha valorado que la evolución de los contagios no sea como en marzo es "un logro de la identificación precoz de los casos" mediante PCR a contactos --ya que Euskadi "dobla prácticamente la media del Estado"-- y "al correcto aislamiento", pero también "del uso de la mascarilla y del mantenimiento de la distancia interpersonal.

No obstante, ha alertado de que el coronavirus, que sigue "con la misma capacidad de progagación y de infectar", está "ganando terreno poco a poco" y, por ello, ha apelado a los ciudadanos a "reducir al máximo la actividad social", de manera que prevengan contagios limitando el número de personas con las se contacta, manteniendo distancias y usando mascarillas.

"El virus nos está enseñando que no es posible una nueva normalidad, tenemos que distanciarnos. Dos metros es mejor que metro y medio", ha subrayado Murga, que ha recordado que "los contagios se están produciendo en el ocio nocturno, en los grupos de personas que charlan en las calles y terrazas, en los que están en los muros de los paseos de las zonas costeras....".

Tras instar a limitar "el tiempo sin mascarilla", ha incidido en que "la solución no está en las denuncias, en cortar los accesos a las zonas de botellón ya que se pueden trasladar a otros sitios, y nos engañamos a nosotros mismos si trasladamos las fiestas a nuestras casas, si nos reunimos en txokos o casas rurales". "La realidad es que estamos jugando con fuego", ha advertido.

La consejera ha pedido que "todos limitemos la posibilidad de contagiarnos y contagiar" y limitar "el contacto social auque estemos en pleno mes de agosto". De lo contrario, ha apuntado, "corremos el riesgo de que sean necesarias medidas de mayor intensidad si comenzamos a sobrecargar el sistema sanitario".

En este sentido, ha afirmado que, en este momento, Osakidetza tiene "margen de maniobra" y preparará plantas específicas de hospitalización y UCI porque, según ha señalado, "decenas de las personas que se van a contagiar esta semana van a necesitar ingresar y algunas, sin duda, fallecerán".

MÁS EDAD

La consejera ha explicado que la edad media de las personas infectadas esta siendo superior a la de finales julio y, en este sentido, ha recordado que "las personas de mediana edad en muchas ocasiones precisan hospitalización y UCI" ya que la población entre 40 y 70 años "frecuentemente pueden tolerar mal las neumonías bilaterales que produce este virus". Por ello, ha apuntado, "es previsible que se identifiquen mayores necesidades" de los servicios hospitalarios.

En cuanto a los hoteles y locales habilitados para aislar a personas que no pueden realizar la cuarentena en sus hogares, ha indicado que ya se está "con el tercero en marcha" y pendientes de "una residencia con más de 175 habitaciones". "Se van adaptando a las necesidades que vamos viendo", ha apuntado Murga, que ha indicado que "la ocupación es alta y, por eso, estamos empezando a preparar el siguiente dispositivo".

Por otro lado, la consejera ha considerado que aún pueden verse "en los próximos días" los efectos en la reducción de contagios de medidas que se ha ido implantando como el uso de la mascarilla --que lleva dos semanas siendo obligatoria pero "la sociedad está acostumbrándose y utilizándola de mejor manera de forma progresiva"--, así como la reducción de horarios en el ocio nocturno.

En relación a las quejas planteadas por el sector hostelero, ha manifestado que comprende "su malestar" porque, en muchas ocasiones, está ocurriendo que "personal que trabaja está infectado no porque no se cumplan los protocolos y no están poniendo en riesgo a las personas que acuden a los centros".

"Hemos encontrado sitios que hemos analizado a los clientes y no ha habido transmisión de la infección. Pero también es verdad que en otros lugares hay personas que de forma no responsable están durante periodos prolongados próximas a otras y sin mascarilla. Nuestro trabajo es identificar estos centros", ha señalado Murga, que ha concluido advirtiendo de que "trasladar esto de los centros de hostelería o al botellón puede resultar incluso más peligroso".