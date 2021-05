Euskadi despide el estado de alarma sin toque de queda o confinamiento y con la hostelería abierta 2 horas más

La hostelería y el comercio en Euskadi podrán cerrar a partir del próximo domingo a las diez de la noche, es decir dos y una hora más tarde de lo que está establecido hasta ahora.



Esta es una de las medidas aprobadas en el consejo asesor del Plan de Protección Civil (LABI), reunido después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) hiciera pública su oposición al borrador de decreto que había elaborado el Gobierno Vasco y en el que se recogía el mantenimiento del toque de queda, el cierre perimetral y la limitación a cuatro personas las reuniones sociales.



El conjunto de restricciones y de modificaciones respecto a las actualmente vigentes las ha dado a conocer el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha hecho una apelación a la ciudadanía para que limite su movilidad nocturna y mantenga las agrupaciones a cuatro personas, porque las próximas tres semanas serán "cruciales".



La principales novedades en las restricciones a partir de este domingo son el fin de los cierres perimetrales y del toque de queda, aunque el Gobierno Vasco recomienda "autolimitar" la movilidad nocturna entre las 23.00 horas y las 06.00 horas. También queda suspendida la limitación a 4 de las agrupaciones de personas, salvo en la hostelería y el deporte.



Se retrasa hasta las 22.00 horas el cierre de la hostelería y el de las actividades culturales, sociales y comerciales. Hasta ahora los bares y restaurantes tenían que cerrar a las 20.00 horas y el cese del resto de actividades una hora después.



El aforo en la hostelería se mantiene en el 50 % en el interior y también continúa la prohibición del consumo en barra o de pie, y la utilización de las mesas por más de cuatro personas. Seguirá siendo obligatoria la mascarilla en todo momento, excepto en el momento de la ingesta.



Seguirán cerradas las sociedades gastronómicas, lonjas, establecimientos de ocio nocturno y los locales de juego podrán abrir hasta las 22.00 horas con un aforo del 50 %. Hasta ahora, estos negocios podían prestar solo servicio de hostelería en su interior.



En las instalaciones deportivas se mantiene el aforo al 50 %, con los vestuarios al 35 % y sin público. En la práctica deportiva habrá, como hasta ahora como norma general, un máximo de 6 personas.



Se mantiene que el deporte escolar se limitará al entrenamiento, sin vestuarios, y que la actividad física deberá realizarse con mascarilla, salvo en competición y en momentos excepcionales de actividad física intensa en exteriores.



Tampoco hay cambios en lo referente al culto, con aforo del 35 %. En velatorios y entierros, al aire libre habrá un máximo de 30 personas, y de 6 en el interior.

Iñigo Urkullu no entiende las diferentes decisiones judiciales





El lehendakari, Iñigo Urkullu, ve "muy difícil de entender y explicar" que las mismas medidas propuestas por diferentes comunidades autónomas hayan tenido resoluciones judiciales "diametralmente opuestas".



Ha explicado que al decaer las medidas de confinamiento perimetral en municipios que superan los 400 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes "pierden su sentido" en estas localidades las restricciones establecidas hasta ahora en bares, comercio y otros establecimientos, que a partir de ahora y al menos hasta finales de mayo retrasarán su cierre a las 22.00 horas.



Ha dicho que no ve contradictorio haber estado defendiendo la prórroga del estado de alarma con la decisión ahora de ampliar los horarios de la hostelería y el comercio.



Urkullu ha aclarado que no puede hablarse de una "flexibilización o relajación", sino de "adecuación al contexto" después de que el TSJPV haya negado la autorización a unas medidas que se han demostrado como las más "eficaces" para contener la pandemia, en referencia a las limitaciones de movilidad y de agrupamiento.



Además, ha asegurado que sigue defendiendo la "pertinencia" de la prórroga del estado de alarma y de "otras alternativas" como podía haber sido un acuerdo entre el presidente del Gobierno y el conjunto de comunidades autónomas para establecer medidas comunes.



Urkullu, el único presidente autonómico que pidió por escrito a Pedro Sánchez la prórroga del estado de alarma, ha dicho que se enorgullece de ello porque está convencido de que es la única herramienta legal que garantiza la aplicación de las restricciones vigentes.



Sin embargo, ha preferido no optar por recurrir el auto del TSJPV ante el Tribunal Supremo porque no quería "judicializar " el proceso y ha optado por ofrecer "garantías" a la sociedad vasca desde este mismo domingo.



Ha dejado claro que las próximas tres semanas serán "cruciales" para hacer converger dos objetivos: reducir al mínimo la tasa de incidencia acumulada e incrementar al máximo la vacunación.



Por ello ha apelado a la responsabilidad individual y colectiva de la población en "pro de un bien común, como es la salud y la vida", y ha pedido a la ciudadanía vasca que de forma "voluntaria" limite su movilidad nocturna de 23.00 a 6.00 horas y mantenga las agrupaciones de un máximo de cuatro personas.