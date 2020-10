Euskadi no descarta un nuevo confinamiento general

El Gobierno Vasco pretende evitar recurrir al confinamiento general de la población mediante la aplicación de "medidas restrictivas y duras" como las puestas en marcha este lunes, pero tampoco lo descarta, si fuera preciso, para evitar la expansión del coronavirus.

Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Gabinete Urkullu, Bingen Zupiria, ha hecho referencia al decreto del Gobierno Vasco que ha entrado en vigor este martes con nuevas medidas restrictivas para evitar la propagación del coronarivus.

Según ha explicado, el decreto supone una "apelación permanente" que, desde las instituciones públicas, realizan a toda la ciudadanía, para intentar evitar aglomeraciones y reuniones de personas de más de seis individuos; para evitar, en lo máximo posible la movilidad entre municipios y Territorios; y para poder limitar también la actividad fuera de determinadas franjas horarias.

"Lo hacemos porque las autoridades sanitarias nos indican que es imprescindible evitar que personas de un municipio se desplacen a otro si no hay necesidad para ello porque cualquiera de nosotros puede transmitir esta enfermedad y no deberíamos correr ese riesgo", ha insistido.

Asimismo, ha reconocido que el Ejecutivo no descarta "ningún escenario", tampoco el del confinamiento total. No obstante, ha recordado que las autoridades sanitarias realizan un seguimiento "diario, pueblo a pueblo, de la situación sanitaria", y las instituciones públicas reunidas en el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) también efectuarán "un continuo y permanente análisis".

Tras advertir de que todos ellos tienen el convencimiento de que Euskadi va a vivir "unas semanas muy complicadas", ha añadido que el objetivo es "uno y único", el de "evitar la expansión de la enfermedad y limitar su contagio".

A su juicio, la actual situación "más o menos grave" es "parecida" a la vivida en los meses de marzo y abril, que conllevó un confinamiento general de la población. Según ha añadido, "en estos momentos y en esta nueva ola", la intención es la de "no tener que recurrir al confinamiento general para hacer frente a esta situación, adoptando todas las medidas extraordinarias que haya que adoptar".

"Sí nos hemos planteado como objetivo mantener la actividad económica y educativa y, de momento, las instituciones dejan la puerta abierta a mantener actividad física, una mínima actividad social, cultural y deportiva segura", ha indicado.

Para Bingen Zupiria, "la única manera de garantizar" ahora este "nivel de actividad" es "limitando la movilidad, la actividad nocturna y social", con no más de seis personas, que no se mezclen otras que no pertenezcan a "su burbuja social más cercana". "Son medidas restrictivas, duras, para evitar el confinamiento general", ha explicado.

El portavoz del Gobierno Vasco ha informado de que la próxima reunión del Consejo Asesor del LABI se ha convocado para dentro de 15 días "pero, si fuera necesario, se reuniría antes". Además, ha señalado que la comisión asesora que colabora con el LABI y emite los informes sobre los que se toman las decisiones, se reúne entre dos y tres veces por semana.

"En función del análisis permanente que se realice de la situación, y de las medidas que fuera necesario adoptar, se irán tomando nuevas medidas. En caso de que la situación se atenúe, serán medidas para aliviar las restricciones; y en caso de que continúe la progresión, que es lo más problable en los próximos 15 días, se verá si son suficientes las meidas adoptadas o hay que adoptar alguna más", ha explicado.

Previsión de que crezcan los contagios

Además, ha recordado que en 15 días, la evolución sanitaria ha avanzado de forma "exponencial e imprevista", de la misma forma que lo hizo hasta el 19 de agosto cuando se adoptaron medidas con "efectos positivos en las siguientes semanas". "La situación es incierta pero la previsión es que, en los próximos días los contagios sigan creciendo", ha reconocido.

Preguntado sobre si va a haber controles policiales a la salida de los municipios para controlar el cumplimiento de la restricción de movilidad, Zupiria ha explicado que en lugar de hacer referencia a las medidas coercitivas, prefiere "apelar a la conciencia ciudadana".

"Consideramos que las propuestas que se están haciendo en el decreto que ha entrado en vigor esta mañana, además de su parte restrictiva, nos indican cuáles son las medidas que nos pueden ayudar a combatir el virus y la enfermedad y hacer frente a la extensión de su contagio", ha destacado.

También ha reiterado que "las reuniones sociales que exceden la burbuja de convivencia crean situaciones de riesgo que, en la medida de lo posible, deberíamos evitar". Asimismo, ha insistido en que "la consideración principal es la de evitar, en estos momentos, al máximo los desplazamientos innecesarios".

Preguntado por cómo deben actuar las personas que habían adquirido de forma previa al decreto entradas o abonos a espectáculos en municipios diferentes al suyo, Zupiria ha insistido en que "la recomendación es evitar, en lo posible, salir de nuestro municipio y mezclarnos con gente en otros municipios" y ha recordado que las excepciones son la realización de actividades socioeconómicas, actividades deportivas individuales o de actividad física al aire libre.

Tampoco ha aclarado la situación de los turistas que lleguen a Euskadi a los aeropuertos vascos y sobre las sanciones, ha explicado que será necesario primero un periodo de "pedagogía" que "durará unos días" y después, se adoptarán "medidas más coercitivas". No obstante, ha dicho desconocer el tipo de sanciones que se van a aplicar y ha explicado que el decreto se remite a la normativa sanitaria en vigor que es la que establece las sanciones correspondientes.

Respecto a cómo afectan estas restricciones de movilidad al enclave burgalés de Treviño, rodeado del Territorio alavés, ha rechazado dar una respuesta por no tener "suficiente información" al respecto y ante los desplazamientos que se puedan producir desde Francia, ha recordado que entre estados no está prohibida la movilidad pero ha insistido en que el mensaje para los ciudadanos es el de "evitar, en lo posible, la movilidad interterritorial".

Presión asistencial

Zupiria ha explicado que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha trasladado al Consejo de Gobierno que "de momento, los hospitales guipuzcoanos están respondiendo a la actividad que tenían programada".

Asimismo, ha dado a conocer que el informe de la situación de Euskadi sobre el que el Consejo Asesor del LABI ha adoptado las nuevas medidas restrictivas, ubica a Euskadi en el escenario 5, de "transmisión muy alta" de la enfermedad; en el caso del indicador de la tendencia "también es preocupante" y se encuentra en el nivel 4; mientras que el indicador que hace referencia a las hospitalizaciones y al nivel de ocupación de las UCI se ubica en el nivel 3.

"Es verdad que sigue creciendo el número de personas ingresadas en las UCI y también las hospitalizadas y está marcando una tendencia, pero todavía se encuentra en un estado intermedio", ha indicado.