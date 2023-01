Euskadi dejará de financiar a los centros que segreguen por sexo

El Departamento de Educación del Gobierno vacso está en contacto con los 6 colegios que segregan por sexo a los alumnos desde 1º de Primaria para trasladarles los criterios que seguirá para mantener el concierto. Cuatro están en Bizkaia y dos en Gipuzkoa.

El consejero del ramo, Jokin Bildarratz, no ha aclarado cuáles son esos criterios, pero ha avisado a estos centros de que la LOMLOE, el Ejecutivo autonómico y la mayoría de los grupos parlamentarios comparten que los colegios que segregan por sexo no pueden recibir financiación pública, como ocurre con estos centros de Opus Dei, la mayoría englobados en la patronal COAS.

En este sentido, y aunque no ha precisado las etapas concretas en las que se aplicará esta medida ni la fórmula exacta a través de la que se llevará a cabo, ha explicado que el Gobierno vasco ya ha trasladado a los seis centros que en Euskadi siguen separando a los alumnos por sexo que el Ejecutivo autonómico "no puede admitir y no va a concertar con centros que separen por género".





Con garantía jurídica

El próximo curso 2023/2024 el fin del concierto afectaría solo a los cursos que segreguen y a todo el centro desde 2026. Bildarratz ha explicado que se está trabajando para abordar el asunto con "garantía jurídica", dado que otros instentos de eliminar en el pasado han acabado en el Tibunal Constitucional, y mediante el "acuerdo" con los propios centros.

El consejero de Educación ha señalado que en estos colegios los niños de 2 y 3 años no están separados por sexo pero el problema, ha dicho, está "a partir de Primaria".



Bildarratz ha manifestado que puede llegar a entender que haya familias que prioricen la separación de sexos en los colegios para sus hijos pero ha señalado que el Gobierno Vasco no entiende que se tengan que concertar.