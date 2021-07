Euskadi cierra la actividad a la 1, reduce aforos y obliga a usar la mascarilla en entornos urbanos

Euskadi adelanta una hora, a la 1 de la madrugada, el cierre de toda la actividad y reduce aforos al 35% en la hostelería y al 20% en eventos con capacidad para más de 5.000 personas como son los estadios de fútbol.

El Labi además se aferra a un apartado del Real Decreto ratificado esta semana en el Congreso para obligar al uso de la mascarilla en "entornos urbanos transitados".





Sin toque de queda

El lehendakari ha renunciado a imponer el toque de queda, dado el portazo del Gobierno central a su petición de contar con un marco que de seguridad jurídica en todo el Estado ante las distintas posturas de los tribunales autonómicos -contrarios en la comunidad vasca a recortar derechos fundamentales-. Y en ese sentido otra de las nuevas medidas es un "llamamiento cívico" para que la sociedad autolimite su movilidad e interacción de una a 6 de la mañana.





En vigor desde mañana

Urkullu ha lamentado que el presidente Sánchez, que tampoco ha contestado a su última misiva, no haya estado a la altura. "Creo que la gravedad de la situación exige un mayor nivel de ejercicio de responsabilidad", ha censurado.

El lehendakari ha advertido que el "exceso de relajación es el peor criterio" para hacer frente a un virus "criminal", ya que aún vacunados podemos contagiarnos o contagiar. Y ha pedido "un último esfuerzo".

El decreto aprobado por el Labi entrará en vigor mañana a excepción de lo que respecta a aforos, que se activará el próximo lunes.

Estas son las cuatro nuevas medidas:

1. Se adelanta de las dos a la una de la madrugada el cierre de todas las actividades culturales, sociales y la hostelería. Además se reduce al 35% el aforo máximo permitido en las diversas actividades para todos los locales e instalaciones, incluida la hostelería, salvo para aquellas actividades ya contratadas, medida que a diferencia del resto se deberá aplicar a partir del lunes día 26.



También se reduce a partir del lunes el número máximo de personas en eventos sociales, culturales o deportivos. En recintos con capacidad de 1.600 personas el máximo será de 400 personas en interiores y de 600 en exteriores.



Para locales con capacidad entre 1.600 y 5.000 personas, el máximo será de 600 en el interior y de 800 en el exterior, y para los de más de 5.000 asistentes el aforo máximo será del 20 %. En cualquier tipo de aglomeración de personas sin que haya un organizador se deberá mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros.



2. En cuanto a la mascarilla, su uso será preceptivo siempre que no pueda mantenerse de manera constante la distancia interpersonal de 1,5 metros. Se establece la obligatoriedad de su uso en zonas como los cascos viejos de las ciudades, las zonas comerciales y de concentración de hostelería, paseos marítimos, parques infantiles, pasos de peatones y calles con concurrencia de personas. Respecto a las actividades deportivas, no será necesario usarla en entornos periurbanos o zonas rurales, pero sí ponérsela cuando se pasee por la playa.



3. Se instauran las "obligaciones cívicas de responsabilidad", en las que se recoge que una persona contagiada o que sea contacto estrecho de un positivo "tiene la obligación de colaborar" con los rastreadores y cumplir el confinamiento.



4. También se estrenan los "llamamientos cívicos", en los que se insta a la ciudadanía a una autolimitación voluntaria de la movilidad entre la 01.00 y las 6.00 de la madrugada, no sobrepasar las reuniones de seis personas no convivientes y llevar a cabo un autoconfinamiento desde que alguien note los primeros síntomas de la enfermedad, además de colaborar con los servicios sanitarios.