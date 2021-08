Euskadi aumenta los aforos al 60% en cultura y comercios y al 50% en bares

El Gobierno Vasco ha suavizado algunas restricciones en vigor, debido a la positiva evolución de la pandemia, con 296 nuevos positivos en las últimas horas y una incidencia acumulada de 340,45 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Así desde este miércoles a las 0.00 horas aumentan los aforos del 35 % al 60 % en todos los locales e instalaciones, entre ellos los comercios y espacios culturales, y al 50 % en la hostelería, donde se incrementa de 6 a 8 el número máximo de personas por mesa aunque seguirá estando prohibido consumir en la barra o de pie. Lo que no cambia es el horario de cierre de establecimientos y el cese de actividades culturales, sociales y comerciales a la 1 de la madrugada, el uso obligatorio de la mascarilla en interiores y en cualquier entorno urbano transitado si no es posible mantener la distancia de 1,5 metros, el cierre de lonjas y locales juveniles, así como del ocio nocturno.



Se ha establecido también como medida general que el máximo de personas que se podrán reunir en recintos para cualquier tipo de evento social, cultural y deportivo no superará las 600 personas en el interior de los recintos y las 800 en el exterior. Sin embargo para instalaciones con capacidad entre 1.600 y 5.000 personas el máximo en interiores será de 800 y de 1.200 personas en exteriores. Finalmente en lugares para más de 5.000 espectadores, como estadios de fútbol, el aforo aumenta del 20 al 30%.



La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha subrayado este lunes que estas próximas semanas van a ser decisivas para doblegar la quinta ola y evitar una sexta, y ha recordado que, aunque hay indicadores que mejoran, los hospitales siguen soportando tensión con 74 pacientes en las UCIs y 294 hospitalizados. Sagardui ha remarcado que es necesario seguir manteniendo la "tensión social" en materia de prevención, utilizando la mascarilla y evitando las aglomeraciones y también ha apelado a la ciudadanía a vacunarse.