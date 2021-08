Euskadi apuesta por una movilidad turística sostenible

El proyecto The e-Basque Route es una extensión de las 8 rutas de Touring agrupadas bajo el nombre de The Basque Route, a las que ahora se dota de recorridos que pueden realizarse en coche eléctrico. Para adaptar estos itinerarios el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha inventariado y recogido en la web todos los puntos de recarga de Euskadi, además de impulsar la colocación de nuevos puntos.



The e-Basque Route obedece a los principios del Código Ético del Turismo de Euskadi en la apuesta por la sostenibilidad, la preservación de los recursos y el fomento de la cultura y desarrollo local. Se trata de reforzar desde la sostenibilidad la estrategia de Touring que ha venido desarrollándose estos años y cuyos objetivos son poner en valor recursos turísticos más allá de los más conocidos; contribuir a desestacionalizar el turismo distribuyendo los flujos turísticos por todo el territorio y alargar la estancia de los turistas y, con ello también, ampliar y mejorar la calidad de su experiencia de visita.



The e-Basque Route, además, responde a la demanda de un tipo de viajero al que le gusta conocer el país recorriéndolo en coche y que en el caso de Euskadi es muy elevado. Según el último estudio de Ibiltur sobre el comportamiento de los turistas en Euskadi, un 67% llega en vehículo propio, porcentaje que asciende al 81% en el caso de los turistas nacionales.



Por ello, ha recordado el Consejero “The Basque Route y ahora su versión pionera para vehículo eléctrico, es un proyecto prioritario para Euskadi como destino turístico, teniendo en cuenta no solo esa preferencia del coche por quienes nos visitan, sino también la gran diversidad de oferta y temáticas en un espacio geográfico que puede recorrerse en apenas 2 horas de punta a punta. Articular todos nuestros recursos y productos turísticos a través de un trazado concreto nos permite dar a conocer esa gran diversidad, incluso los rincones menos conocidos, nos ayuda a descentralizar los puntos más visitados, desestacionalizar las visitas, aumentar la estancia media y promover el desarrollo local”.



Para ello, y en colaboración con diferentes instituciones, municipios, entes locales y comarcales y el sector, en este caso los alojamientos, para ampliar la red de recarga ya existente. Hasta ahora contamos con 254 puntos de recarga en Euskadi, son 61 en Álava, 103 en Bizkaia y 90 en Gipuzkoa. En estos momentos se están ultimando 3 nuevos puntos en Lekeitio, Zarautz y Laguardia que han sido seleccionados por ser inicio y final de etapas, porque es “donde habitualmente los turistas paran a descansar y recargar”.



En la página web de The Basque Route se ha añadido un apartado específico de The e-Basque Route, que incluye todos los puntos de recarga localizados en alojamientos turísticos, el mapa de la ruta eléctrica, así como otra información relacionada con la movilidad sostenible. Desde la página web se proponen 8 etapas que abarcan 950 km, las 3 capitales, 80 municipios, más de 150 atractivos turísticos; 3 recursos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Puente Bizkaia, Cueva de Santimamiñe, Cueva de Ekain) y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.