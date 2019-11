El PP estudia llevar el decreto del euskera a los tribunales y llama a la sociedad a rebelarse

El decreto aprobado ayer por el Gobierno vasco que permitirá a los ayuntamientos poder comunicarse sólo en euskera si así lo deciden ha levantado ampollas en las filas del PP, que estudia si es posible recurrirlo en los tribunales porque “atenta contra las libertades”. Ya acudió a ala justicia el anterior delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urkijo (PP), que ganó varios litigios contra consistorios guipuzcoanos que se relacionaban con otras administraciones sólo en euskera. El decreto desarrolla parte de la Ley de Instituciones Locales de 2016 pactada entre PNV y EHB y que Rajoy no llevó al Tribunal Constitucional al pactar con el Ejecutivo Urkullu que no iba a haber una lengua prevalente sobre otra, tal y como se recoge en una sentencia sobre el Estatuto catalán. Hoy la Delegación en manos de los socialistas no reacciona, no se posiciona, según ha comprobado COPE EUSKADI. Sí nos ha respondido el jefe del PSE en el Ejecutivo vasco, el consejero Iñaki Arriola, quien deja ver que preferiría una relación “bilingüe” entre la administración y los ciudadanos “sin que nadie tuviera que posicionarse” para solicitar una relación en castellano. “Espero que nadie se sienta desamparado”, ha deseado.

Kioskos en euskera

El líder del PP Vasco, Alfonso Alonso, ha llamado desleales a los jeltzales y ha afeado a los socialistas por asumir ahora una imposición del euskera que combatieron en campaña. “Están actuando en contra de la ley, no es un derecho del poder y creo que tiene que haber alguna reacción de la gente para defender sus libertades”, ha señalado. A su juicio, el decreto no solo se refiere a la lengua de uso en el trabajo interno de las administraciones locales ni a la comunicación con los vecinos, sino que también engloba a los beneficiarios de subvenciones o titulares de concesiones administrativas. Y ha puesto como ejemplo que un ayuntamiento podrá decretar que “un kiosko de la ONCE” que tiene una concesión administrativa utilice una lengua u otra para dirigirse a los ciudadanos. “Un absoluto disparate”, ha enfatizado. La líder del PP en Vizcaya, Raquel González, además ha lamentado que se “señale y estigmatice” a quienes pidan comunicarse en castellano.

Vienen curvas

Alonso ha vaticinado que “vienen curvas” a Euskadi y que se abrirá un nuevo frente en el Estado porque habrá más medidas inconstitucionales en el nuevo Estatuto en el que trabaja el Parlamento vasco. El grupo de expertos designado por los grupos presentará el texto articulado la próxima semana y parece que se sustanciaría en un acuerdo de PNV con PSE y Podemos y no con EHB.