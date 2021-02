La escultura de Cristina Iglesias en la isla Santa Clara de San Sebastián podrá visitarse desde primavera.

La escultura de Cristina Iglesias en el interior del faro de la isla Santa Clara de San Sebastián se inaugurará en primavera, “en mayo o junio”, según ha anunciado este miércoles el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia. Durante esta jornada tocaba desmontar y transportar la grúa de gran tonelaje que se ha encargado de realizar los trabajos, una vez finalizada la obra civil y para ello un helicóptero ha estado transportándola en 46 viajes desde primera hora de la mañana, bajo la atenta mirada de los paseantes y con el tráfico cortado a vehículos y peatones en un tramo del Paseo Nuevo de San Sebastián.

Goia, que ha tenido un recuerdo para el piloto Hartiz Galarraga fallecido el pasado julio y que iba a ser el encargado de trasladar a la isla la escultura de Iglesias, ha señalado que la obra civil en Santa Clara está prácticamente culminada y no quedan más que "algunos remates y labores de limpieza del entorno" y por ello la escultura se inaugurará en mayo o junio para poder ser contemplada por la ciudadanía. El alcalde, que ha tenido la oportunidad de visitar la intervención artística hace no mucho tiempo, ha destacado que la escultura de Cristina Iglesias es “impresionante”. Una vez inaugurada, el ayuntamiento de San Sebastián va a organizar visitas en grupos no muy numerosos y en estos momentos estudia con la Fundación Cristina Enea cómo llevarlas a cabo para que sean "ordenadas" y no haya aglomeraciones, según ha indicado Goia.

Las piezas de la grúa fueron trasladadas en octubre de 2019, cuando comenzaron las obras de la intervención artística de Iglesias que han consistido en vaciar la casa del faro para introducir una gran vasija de bronce de 15 toneladas, elaborada con piezas construidas en Alfa Arte de Eibar y que fueron transportadas el pasado mes de julio.