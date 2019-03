El escritor alavés Gabriel Olamendi presenta su nuevo libro " Toda tú, Vitoria Bella "

Los seguidores de la " serie rosa " del escritor Gabriel Olamendi, no tendrán que esperar más para saber dónde se encuentra escondido el tesoro al que se le sigue la pista en las entregas anteriores. "Hotel Vitoria Bella" y "Catedral Vitoria Bella" son las dos primeras obras en las que sus protagonistas, Lizza y Densy ( nombres extraídos de Estíbaliz y Prudencio, en un guiño a los patronos alaveses ) siguen las pistas para poder encontrar el tesoro que lleva siglos oculto en un lugar secreto. Ahora, con la tercera parte, ese lugar será desvelado.



Gabriel ha mostrado su libro en COPE Euskadi, editado por él mismo, y nos ha contado que ha unido en sus obras toda una labor de documentación acerca de los lugares y las fechas, donde tienen lugar los hechos que se cuentan en sus libros, mezclándola con fantasía para tejer la estrategia sobre el tesoro escondido. Afirma que ha conseguido una especie de "guía para la ciudad" por el recorrido registrado en sus páginas.



En " Toda tú, Vitoria Bella. La increíble historia de un tesoro " hay dos grupos opuestos que desde hace cinco siglos suspiran por la posesión de un tesoro ( ocho cajas repletas de joyas, piedras preciosas y monedas de hora ). En uno de esos grupos están Lizza y Densi, cuya relación comenzó en la primera entrega.

La pareja ha vuelto a la ciudad dispuesta a hacerse con la fortuna del tesoro de una vez por todas. Tienen pocas pistas pero mucha motivación.



Aitor Olamendi es natural de Amurrio (Álava) y reside en Bilbao desde joven. En el comienzo de su libro dice que el mismo es un reflejo de la fascinación que siempre ha mantenido por los realtos de fantasía, y también señala que toda su actividad profesional ha estado relacionada con la publicidad y el marketing .

Aparte de la "serie rosa" el autor dispone de "serie de ficción", "serie intriga" y "serie cordial", esta última con títulos curiosos como "Nunca he vista a mi abuela con vaqueros", "No me gustan los calcetines blancos" y "¿Qué pasa si nos enamoramos ?"