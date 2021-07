La Ertzaintza intensifica los controles para localizar al autor del crimen de la vitoriana en Murchante

La Ertzaintza ha reforzado los controles policiales para intentar localizar al vecino de Zumárraga fugado tras asesinar ayer a su ex cuñada, natural de Vitoria, en la localidad navarra de Murchante, tras acuchillarla en presencia de sus dos hijos de 9 y 5 años después de sacar su vehículo de la carretera. A primera hora de la mañana de este jueves ha establecido controles en la salida de San Sebastián hacia la variante de Irun, para revisar vehículos de gran tamaño y autobuses. El dispositivo puesto en marcha se produce tras recibir ayer la orden de búsqueda y captura de la Policía Foral de Navarra, que considera al sospechoso un hombre “muy peligroso”.

Durante la tarde de ayer, la Ertzaintza también realizó un amplio dispositivo en Zumárraga, localidad donde el huido tiene familiares que concluyó sin éxito horas después, así como en la localidad de Legazpi, donde esta mañana se ha localizado el vehículo en el que huyó el sospechoso.

Entretanto la Policía Foral de Navarra continúa con su búsqueda y ha notificado al Sistema de Información Schengen del que forman parte los países de la UE que el sospechoso, de 41 años y empadronado en Zumárraga, cuenta con numerosos antecedentes. La Policía Foral está recibiendo llamadas ciudadanas indicando que un individuo similar al sospechoso ha sido visto en diferentes lugares, y no se descarta que alguna de ellas pueda servir para dar con su paradero.



Con varios arrestos, alguno muy reciente, y numerosos antecedentes por delitos contra la seguridad vial, robo con violencia, maltrato, amenazas, coacciones o lesiones, parte de ellos relacionados con la víctima, fue arrestado, según informan diversos medios de comunicación, en 1998 por el asesinato de una mujer durante un atraco a una gasolinera en Gipuzkoa, crimen por el que resultó absuelto por falta de pruebas.



En Murchante, donde había sido acogido por su ex cuñada tras su reciente salida de la cárcel, ya había protagonizado varios incidentes, según ha confirmado el alcalde, aunque la víctima, natural de Vitoria, empadronada en esa localidad navarra desde 2017, no había presentado al parecer ninguna denuncia contra él. El crimen ha causado consternación en Murchante, cuyo Ayuntamiento aprobó ayer por la tarde, en un pleno extraordinario, una concentración silenciosa de repulsa y declarar tres días de luto. Las condenas han llegado desde todas las instituciones como el Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco y el ayuntamiento de Vitoria, de donde era natural la víctima, que ha convocado este mediodía una concentración de rechazo en la Plaza Nueva junto a la Asociación de Municipios Vascos, Eudel.