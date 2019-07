La Ertzaintza busca desde el sábado a dos menores de Sierra Leona huidos tras participar en la Donosti Cup.

La Ertzaintza busca desde este pasado sábado a dos menores de 13 y 14 años integrantes de un equipo de fútbol de Sierra Leona que, tras participar en el torneo de la Donosti Cup, se fugaron de la residencia en la que dormían, en el barrio del Antiguo de San Sebastián, el día antes de volar de regreso a su país. Los menores habían acudido al torneo de fútbol gracias a la ONG Diamond Child School of Arts and Culture, fundada por Anthony Seydu, quien acompañaba a los jóvenes durante su estancia en la capital donostiarra, sufragada en parte gracias a una subvención de 4.000 euros aprobada por las Juntas Generales de Gipuzkoa.

Anthony Seydu, en declaraciones a Cope Euskadi, se ha mostrado "triste y preocupado" por los dos menores que "han crecido en nuestra escuela taller de Sierra Leona y no esperábamos algo así". El presidente de la ONG cree que en pocos días los dos menores se van a encontrar con "la cruda realidad", porque "no saben hablar la lengua, no tienen dinero, no tienen comida, no saben a dónde ir" y se darán cuenta de la "tragedia" en la que están envueltos. Sin embargo Seydu está convencido de que los dos menores por sí solos no han planeado la huída sino que han sido otros, "unos terceros mayores" en Sierra Leona, los que les "han comido el coco" porque de otro modo la ONG no entiende cómo han sido capaces de fugarse.

El presidente de la ONG, Anthony Seydu, no sabe si los dos menores estarán todavía en Gipuzkoa o habrán viajado a Francia pero pide a la ciudadanía que, ante cualquier pista sobre su paradero, se ponga en contacto con la Ertzaintza, para que "puedan localizarles y seguir educándoles en su país". La organización, que opera en Sierra Leona, tiene una escuela taller en Freetown, con más de diez años de experiencia en la integración de niños afectados por conflictos armados en esta zona de África.