La Ertzaintza alerta de una nueva estafa telefónica mediante envíos masivos de SMS

La Ertzaintza ha alertado este viernes de una nueva estafa telefónica a través de envíos masivos de SMS en los que se solicita una trasferencia bancaria haciendo ver que el que pide el dinero es un hijo o hija de la persona a la que le llega el mensaje, cuyo teléfono se ha estropeado.



El Departamento vasco de Seguridad ha precisado que la estafa se viene produciendo desde finales de junio y consiste en el envío de un SMS desde un número móvil con el prefijo +34, con un texto similar a este: "Hola mama, mi teléfono está roto, este es el número nuevo. ¿Puedes mandarme un wasap?".



Al contactar vía WhatsApp, los supuestos estafadores solicitan una transferencia bancaria telemática de importe menor y si la víctima interpreta que un hijo o hija suya es la persona solicitante y hace la transferencia telemática, la estafa queda consumada.



Estos envíos masivos provienen de diferentes teléfonos móviles asociados a datos falsos o usurpados a terceras personas.



Por ello la Ertzaintza recomienda no hacer clic en los enlaces de un SMS de un remitente desconocido o sospechoso, no seguir links de los que pueda haber dudas sobre su origen y comprobar las direcciones urls a las que se acceda.



También sugiere que no hay que descargar aplicaciones fuera de los repositorios oficiales ni facilitar datos personales a través de llamadas telefónicas no verificadas y filtrar los posibles SMS spam de remitentes desconocidos