'Ertzainas en lucha' interrumpe el tranvía de Vitoria durante una hora para reivindicar mejoras laborales

En una nueva exihibición de fuerza 'Ertzainas en lucha', el colectivo surgido al margen de los sindicatos, ha interrumpido por espacio de una hora el servicio del tranvía durante una concentración frente al Parlamento vasco sin que el grupo de compañeros uniformados que velaba por la seguridad de la protesta lo impidiera como ha hecho en otras ocasiones.

"2.000 ertzainas", según los convocantes, han vuelto a utilizar la amenaza de parar el Tour si no se negocia un nuevo convenio antes de julio. Este jueves lo que han parado de facto entre las 10 y las 11 de la mañana ha sido el tranvía. Euskotren ha confirmado a COPE que los agentes congregados han ocupado las vías en la parada de Parlamento sin autorización y nos explican que el convoy ha tenido que parar y dar aviso a la central.

Ocupar las vías del metro ligero es algo que siempre se ha impedido ahsta ahora por parte de la Ertzaintza en las concentraciones frente a la Cámara autonómica.





1.100 euros más al mes

Los manifestantes se han congregado tras una pancarta en la que se leía "Sin convenio regulador digno, no hay Tour.12 años sin convenio. Ertzainas en lucha" y han coreado consignas como "Erkoreka, dimisón".



Reclaman mejores condiciones laborales para la Ertzaintza, porque llevan más de una década con un convenio "desfasado y caducado".



Un portavoz del colectivo, que ha queirod mantenerse en el anonimato, ha detallado que piden la equiparación salarial con otros policías locales de Euskadi, porque los ertzainas tienen "mayores áreas de responsabilidad que ellos, cubren las noches que muchas locales no hacen y tienen un salario bastante inferior". Y ha cifrado esa diferencia en 1.100 euros al mes.



Este portavoz ha reclamado a los sindicatos que lleven a estos ertzainas ajenos a ellos, que estiman entre 4.000 y 5.000 en todo el Cuerpo, a las mesas de negociación con el Departamento para "dar más transparencia". "Que cuenten con nosotros no como negociadores sino como verificadores", ha afirmado.



Ha explicado que no es su intención paralizar el Tour sino que lo que denuncian es que con las condiciones que están trabajando ahora mismo no pueden garantizar la seguridad que exige y ha denunciado que el Departamento tiene la intención de "sacar" de la Academia de Arkaute a los alumnos de la 31 promoción para, por ejemplo, cubrir cruces de carreteras, cuando todavía no están formados.