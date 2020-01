"Era un rebelde, valiente y sin pelos en la lengua"

Jaime Mayor Oreja era el presidente del PP Vasco cuando asesinaron a Gregorio Ordoñez hace 25 años, el 23 de enero de 1995, mientras comía con sus compañeros en el restaurante "La Cepa" de San Sebastián.

En nuestros micrófonos de COPE Euskadi hoy ha contado cómo fueron los días previos a su asesinato y cómo fueron los posteriores en una ciudad conmocionada tras el asesinato.

También ha recordado cómo era Gregorio Ordoñez : "era un rebelde, no era un hombre fácil, era un hombre dificil en una organización política, le gustaba ir a su aire, era poco disciplinado pero no tenía pelos en la lengua..." "era espontáneo, no era moderado, decía la verdad y eso fue un coste para él: su propia vida"

Hoy se inaugura en el Palacio Miramar de San Sebastián la exposición "La vida posible", que recoge testimonios, fotografías, artículos etc ... sobre la vida de Gregorio Ordoñez. Precisamente de cómo hubiera sido su vida ha hablado también Mayor Oreja en COPE Euskadi, ya que en aquellos momentos era un referente político no sólo en Donostia y en todo el País Vasco sino también a nivel nacional. Incluso podía haber sido alcalde de San Sebastián porque era candidato a liderar la lista de su partido para el Ayuntamiento.



Con motivo de cumplirse los 25 años del asesinato, están previstas diversas actividades en memoria de Gregorio Ordoñez.

Felipe VI ya lo ha homenajeado este lunes, 20 de enero, y para ello ha recibido en el Palacio de la Zarzuela, a miembros de la fundación que lleva su nombre, entre ellos su mujer, su hijo y su hermana, Consuelo Ordoñez (presidenta de COVITE).

Y el próximo sábado día 25 de enero, tendrá lugar otro acto que consiste en la colocación de una placa conmemorativa en el Restaurante "La Cepa", donde se perpetró el asesinato. Consuelo Ordoñez, invitaba esta semana también en COPE Euskadi a todos los ciudadanos que se quieran sumar al encuentro : "invito a todas las personas que se quieran sumar al responso que haremos a las 10h de la mañana o que quieran acudir al Ayuntamiento que le hará un pequeño homenaje y después saldremos todos desde el Consistorio caminando hasta el Restaurante La Cepa para hacer juntos, por eso mejor cuantos más seamos, el último recorrido que hizo mi hermano antes de que lo asesinaran. Al llegar a La Cepa se procederá allí a la colocación de una placa "

Como decíamos fue el 23 de enero de 1995 cuando Gregorio Ordóñez fue asesinado por la banda terrorista mientras comía junto a otras tres personas en un restaurante de San Sebastián. En diciembre de ese mismo año nació la fundación que lleva su nombre, que preside su esposa y que pretende preservar la memoria histórica del parlamentario vasco.

También trabaja para conservar y divulgar los ideales de Ordóñez y abogar por la defensa de la vida, la convivencia pacífica, la libertad, la ayuda a todas las víctimas del terrorismo y el reconocimiento público de sus derechos.