PP enmienda los presupuestos de Bilbao para 2023

El PP de Bilbao ha anunciado que enmendará a la totalidad al proyecto de presupuestos para 2023 elaborado por el Gobierno local ya que "no se amoldan a los problemas reales" de la capital vizcaína. Además, planteará 207 enmiendas parciales por valor de 41 millones de euros con el objetivo de "darle a Bilbao lo que necesita para seguir creciendo".



En una rueda de prensa, la portavoz del grupo municipal del PP, Raquel González, ha explicado que su partido no comparte los presupuestos planteados por el equipo de gobierno, que considera "continuistas" y, a su entender, "solo buscan satisfacer los intereses de PNV y PSE por recaudar más para luego salir en los medios de comunicación vanagloriándose de que han recaudado más y que hay mucho dinero en las arcas".



Para el PP, las cuentas "no se amoldan a la realidad ni a los problemas reales de Bilbao". González ha advertido de que se está "encaminándonos a una crisis económica global", pero el Gobierno "sólo piensa en meter la mano al bolsillo del contribuyente y seguir sangrándole".



Tras criticar que el proyecto presupuestario no apuesta "por más empleo, rebajas fiscales, mayor seguridad, mejoras de accesibilidad en los barrios y para los mayores", el PP ha defendido que "lo principal es que Bilbao crezca y, por ende, los bilbaínos también" y, para ello, ha planteado 207 enmiendas parciales por un valor de 41 millones de euros para "darle a Bilbao lo que necesita para seguir creciendo".



En materia de Seguridad, propone 21 enmiendas por valor de 7.000.000 euros con el objetivo de "una comisaría, un barrio, en funcionamiento los siete días de la semana y recogiendo denuncias en todas ellas". Según ha advertido, "faltan todavía comisarías en Uribarri, La Peña, Zorroza, Santutxu y Rekalde".



Por otro lado, pide destinar una partida para renovar y adquirir material nuevo para los agentes y cursos para que puedan seguir formándose. También plantea promover planes de "formación de inspectores antifraude" y un "protocolo antiokupación".



Asimismo, propone 69 enmiendas, por valor de 18.272.000 euros, "para los barrios", atendiendo las reclamaciones de los vecinos, que "piden desde acondicionar y reparar calles tales como Luis Briñas o la calle Castaños, hasta rampas y ascensores para mejorar la movilidad dentro del barrio".

Bonos comercio, cultura y taxi





En materia de Empleo, plantea 30 enmiendas, con un importe conjunto de 7.338.000 euros, en las que recoge diferentes bonos "para animar al consumo", como 'bono comercio', 'bono cultura' o 'bono taxi', así como un plan de ayudas económicas al pequeño comercio para sufragar los gastos derivados del incremento de la factura energética. Asimismo, reclama un plan Renove para animar a realizar obras en los hogares.



Otras 15 enmiendas realizan propuestas en el área de Movilidad, por valor de 1.215.000 euros, entre ellas que, "ante la guerra al coche que desde el Gobierno hacen a diario", se subvencione a los taxistas la adquisición de coches eléctricos.



También pide nuevos anclajes del servicio de bicis públicas para dar servicio en Altamira, Basurto (Centro de Salud) o Artazubekoa, y la creación de distintos estacionamientos disuasorios en los accesos rodados a Bilbao.



Las ocho enmiendas en Acción Social, con una dotación de 1.331.000 euros, con el impulso de un complemento de 50 euros al mes para las pensiones más bajas se presentan para luchar contra la pobreza energética. También reclama una Concejalía de Mayores, a la que puedan trasladar "sus preocupaciones o ideas para mejorar Bilbao y hacerlo más amable" con este colectivo.



Por lo que respecta al campo de Juventud y Deporte, el PP plantea 11 enmiendas, con un importe de 1.167.000 euros, entre ellas diseñar "un plan transversal para facilitar el retorno de bilbaínos y no dejar escapar a grandes talentos", un servicio piloto de deporte adaptado para grandes discapacitados en los polideportivos municipales y mejoras logísticas en el campo municipal de Iparralde en Basurto.



Asimismo, propone ocho enmiendas para "niños y parques", por valor de 955.000 euros, en las que se pide un plan para la instalación de columpios adaptados en todos los parques de Bilbao, además de renovar los ya existentes, cubrir los columpios que no lo estén y mejorar la iluminación en los que sea necesario.