Enfermera de urgencias: "trabajamos bajo una presión tremenda, viene gente muy malita"

Al borde del colapso dibujaron el viernes pasado los profesionales de Atención Primaria la situación de los ambulatorios vascos tras la concentración convocada por los sindcatos. Hoy quienes trabajan en los hospitales han denunciado en esta segunda jornada de protesta que están al límite, con mucha carga laboral y emocional y en algunos casos sin vacaciones desde marzo.

"Mascarilla todo el mundo, por favor"

Son pocos los que se animan a hablar, nos dicen que tienen miedo a represalias. Una enfermera de urgencias de Txagorritxu ha querido explicar la situación. Respecto a la covid cuenta que el panorama es similar al de marzo: "llega mucha gente cada día, tenemos 200 pacientes en urgencias en septiembre y eso ocurre en ivierno, viene mucha gente muy malita".

En su caso ha encadenado contrataos desde que comenzó la pandemia y no ha tenido vacaciones, pero su agotamiento es la tónica general del resto de compañeros por la presión que soportan desde hace meses. Respecto al inicio de esta crisis sanitaria admite que están mejor en cuanto a conocimiento de los protocolos y disponibilidad de mascarillas, aunque señala que tienen "batas epi con agujeros". Y lanza esta petición a la sociedad: "más conciencia y responsabilidad, mascarilla todo el mundo, por favor".

"¿Puerta abierta? Para que entre el aire"

Palabras tras la concentración convocada por todos los sindicatos de Osakidetza en el hospital Txagorritxu de Vitoria y que se ha repetido en Bizkaia y Gipuzkoa con consignas tales como "menos imagen, más contratación. Todas las centrales a una han pedido al Departamento de Salud que pase de la "propaganda" a los hechos y negocie más plantilla y medios materiales.

Patxi Nicolau de ESK ha lamentado la pose de la nueva consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y ha ironizado con su oferta de "puerta abierta a los sindicatos" al señalar que será "para que pase el aire, no para negociar con los sindicatos". En su opinion el anuncio que hizo el pasado viernes de 4.000 plazas en cuatro años solo busca "desactivar" las protestas y ha advertido de que Osakidetza no puede esperar más a un aumento de plantilla. Las movilizaciones no cesarán, el sábado 3 de octubre hay convocada una manifestación en Bilbao.