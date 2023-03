Eneko Goia: "Vamos a tener una proyección como país y eso es lo más importante"

San Sebastián se vestirá de amarillo esta misma tarde sumida en la cuenta atrás de la llegada del Tour de Francia a la capital guipuzcoana. El Ayuntamiento, Tabakalera y el Kursaal, que es la meta de la segunda etapa, lucirán este color tanto el miércoles como el jueves para recordar los últimos 100 días que quedan antes de que llegue el que algunos califican como el gran evento del siglo. Además, el viernesel consistorio donostiarra vestirá un gran maillot amarillo que se convertirá en un protagonista antes del gran día. Esto es sólo el principio de grandes preparativos que el alcalde considera "un reto organizativo pero que espera "ilusionado y ocupado" por lo que ya se prepara para dar solución a "las afecciones que se producirán en la zona este de la ciudad".

El Grand Départ Pays Basque 2023 arrancó desde San Sebastián hace 31 años, algo que este año queda lejos. Y es que Bilbao será la sede del evento principal del verano y Donostia acogerá el protagonismo de la segunda y tercera etapa de la carrera. Aun así, el alcalde no echa de menos que la ciudad sea la protagonista. "La proyección como país en la que vamos a estar todos los territorios y eso es lo más importante", insiste.

La segunda etapa de la carrera, que constará de 210 kilómetros, terminará en San Sebastián. El pelotón entrará en el territorio por Arrasate y continuará por la N-I hasta desviarse en Anoeta para ascender a Alkiza y recuperar la ruta. Además, pasará por Hernani para tomar rumbo hacia Oiartzun, después Irún y llegar a Hondarribia, donde El Grand Départ Pays Basque recordará a los primeros años de la Clásica de San Sebastián para subir al monte Jaizkibel por Guadalupe. De ahí hasta la capital guipuzcoana, con diez kilómetros por delante hasta llegar a la meta del Kursaal.

El precio de la vivienda es un "handicup" para los jóvenes

El alcalde de San Sebastián anunció hace una semana la suspensión de las licencias de nuevos hoteles y pisos turísticos con el objetivo de evitar la saturacion. Una medida que no afecta a los 5 hoteles que tienen la licencia en estos momentos, 2 de ellos de 5 estrellas. Y es que esta suspensión llega con el objetivo de frenar la saturación y priorizar la vida de los donostiarras, ya que muchos la capital se está viendo resentida por la huída de población joven a pueblos cercanos al no poder acceder a una vivienda. "Es una realidad que me preocupa y mucho, pero esta es una realidad que viene de muy atrás y los precios altos siempre han sido un handicup. De ahí que nosotros hagamos una oferta de vivienda mixta como la adquisición de los cuarteles de Loiola", asegura Goia.