Eneko Andueza: "PNV y EHBildu deben explicar su rechazo a una reforma laboral" positiva

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, entrevistado en COPE Euskadi, ha cuestionado "la negativa a la reforma laboral" por parte del PNV y EH Bildu, después de que ambos partidos nacionalistas hayan anunciado su disconformidad.

Y es que el Partido Nacionalista Vasco pide cambios en la reforma laboral, pese a la presión de los empresarios vascos y EH Bildu condiciona también su voto a la misma al exigir protección en el marco vasco de negociación colectiva. Insiste en que se garantice la prevalencia de los convenios autonómicos, se recupere la indemnización de 45 días por año trabajado, y se establezca un control público de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), de manera que sea necesaria "la autorización de la autoridad laboral como garantía pública para evitar la destrucción de empleo".

Eneko Andueza se ha preguntado "qué intereses defienden los que se oponen" a la reforma laboral, "si no son los de los trabajadores y ni los de los empresarios, que han firmado este acuerdo". En este sentido, el socialista considera "un acuerdo histórico" la salida adelante de la reforma pero pide a los partidos nacionalistas de Euskadi que "expliquen a la ciudadanía la razón del no". Además, ha asegurado que la aprobación en el Congreso el próximo 7 de febrero supondría un "paso de gigante en la lucha contra la precariedad y la temporalidad", y en favor de un empleo digno. "Me suena más a una retaíla política nacionalista que a algo efectivo y propio de la reforma laboral", insiste Andueza.

"Es una afición que no entiende de ideología"

'Los toros, desde la izquierda', el libro sobre tauromaquia publicado por Andueza ha causado revuelo en el panorama político vasco y en las propias redes sociales. Y es que algunos internautas no entienden cómo un político de izquierdas puede amar el arte del toreo. "Es una afición que no entiende de ideología", se defiende Andueza, en COPE Euskadi.

El eibarrés nunca ha ocultado su afán por los toros y ahora se atreve a salir al ruedo con este libro a pesar de tener que lidiar con las críticas. El líder vasco reivindica la fiesta desde el primer capítulo, de nombre 'Tauromaquia es libertad'. Decenas de páginas en las que recorre el siglo XX en las que pone de manifiesto las gran relación entre los toros y la izquiera. En este libro no olvida tampoco hablar de valores y principios relacionados con el tema.