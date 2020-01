Encontrado el cuerpo de Jorge Gregorio  Larrauri  entre Gobeo y Lopidana

Lamentablemente no ha tenido el final que todos esperábamos. Se ha encontrado el cuerpo sin vida del hombre de 84 años desaparecido ayer en Vitoria-Gasteiz tras salir a caminar con dos bastones de monte. Parece que un familiar ha visto dichos bastones antes de llegar al término de Lopidana, en un camino entre esta localidad y Gobeo, y, temiendo lo que al final se ha descubierto, ha dado aviso a la Ertzaintza que es quien ha confirmado que el cuerpo de Jorge se encontraba en una acequia. Aún se desconoce si el hombre se ha ahogado o si ha fallecido por otro motivo y eso ha provocado que se haya caído a la acequia después.

A últimas horas de ayer, miércoles 22 de enero, muchos recibíamos por whastapp el mensaje desesperado de una nieta de un hombre desaparecido en Vitoria , que trasladamos en estas líneas :

"Buenas noches, mi abuelo Jorge Gregorio Larrauri no ha vuelto a casa está noche. La última vez que se le ha visto ha sido hoy a las seis de la tarde, ha salido de su casa en Vitoria (al lado del hotel ciudad de Vitoria) a caminar con dos bastones de monte. No sabemos en qué dirección ha ido, no suele tener una ruta fija. Tiene el móvil apagado.

Hemos avisado a la policía y le están buscando. La ertzaintza ha confirmado que no está en ningún hospital.

Nunca ha tenido ningún problema de memoria ni se ha perdido. Tiene problemas de movilidad y le cuesta andar. Es la primera vez que nos encontramos en esta situación.

Por favor, si le veis en un parque, en un banco o caminando y desorientado llamad a la policía municipal de Vitoria.

Muchas gracias por vuestra ayuda."

A primeras horas de esta mañana aún se seguía enviando el mensaje que se ha convertido en viral en la capital alavesa. La Policía Local busca a Jorge desde que la familia ponía la denuncia por la noche, al ver que pasaban las horas y no regresaba a su casa. Parece ser que es habitual que salga a caminar sin rumbo fijo, lo que dificulta buscar en una sola dirección. Durante esta noche las temperaturas no han descendido tanto como en las jornadas anteriores. Nadie sabía aún donde había podido pasar todas esas horas pero se mantenía la esperanza de encontrarlo bien cuanto antes.