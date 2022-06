Elizalde: “Ha habido tensiones, pero todos los carismas están presentes en la Diócesis de Vitoria”

El obispo de Vitoria, Don Juan Carlos Elizalde, ha hecho pública una carta de fin de curso dirigida a la Diócesis y que incluye una reflexión importante respecto al crisol de vocaciones y carismas que han aflorado en la Iglesia de Vitoria y que han provocado “tensiones”.





Así lo admite Elizalde, quien llega a pedir “perdón” a todos aquellos que hayan podido “sufrir” por sus equivocaciones. En los micrófonos de COPE Vitoria ha tamizado esos disensos y se ha queda con lo positivo, con que ahora hay una comunidad “plural”, en la que las distintas corrientes evidenciadas en el sínodo, en el proceso de diálogo sobre el futuro de la iglesia, conviven con respeto.





Iglesia plural sin resentimientos

“Uno no puede enrocarse en su postura, sino que tenemos que escuchar al Espíritu entre todos. Ha habido tensiones en la Diócesis expresadas en cartas y en opiniones públicas, eso es el Sínodo. Yo me he sentido muy cómodo, por primera vez yo creo que la visión ha sido la de una Iglesia plural. Ha tenido un antes y un después, sin ningún tipo de resentimiento, pero creo que todos los carismas de la Iglesia de Vitoria están presentes, están funcionando y se están respetando”, ha valorado monseñor Elizalde.









Consejo inédito por la presencia de la mujer





La misiva del obispo de Vitoria también ha incluido un anuncio. Por primera vez la mujer estará presente en el Consejo Diocesano del obispo, serán tres en concreto, y un hombre, cuyos nombres se darán a conocer en septiembre, tras unas vacaciones en las que Elizalde ha recordado que hay peregrinaciones, campamentos y retiros, y durante las cuales ha llamado a descansar, a “no bajar la guardia” en lo importante y a “no despreocuparse” de la guerra en Ucrania.

El obispo también ha celebrado la recuperación de la presenciallidad en las misas y en los principales actos de la Iglesia tras dos años difíciles.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado