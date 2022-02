Elizalde: "Basta un solo caso de abuso para actuar con radicalidad"

"Basta un solo caso de abuso a un menor en el seno de la Iglesia para afrontar esta situación con radicalidad". Es un fragmento de la carta pastoral dirigida por el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, a la sociedad alavesa a la que promete no escatimar esfuerzos para acompañar a las víctimas hayan prescrito o no los delitos, haya fallecido o no el abusador.

"La Iglesia va a caminar por la verdad por muy incómoda que sea", ha proclamado Elizalde.

Ayuda a la investigación judicial

La Fiscalía de Álava investiga en estos momentos tres casos, si bien la Diócesis de Vitoria, que quiere colaborar en todo momento, es consciente de que seguramente saldrán más y por ello anima a las víctimas a denunciar.

"La colaboración de la Iglesia es firme", sentencia Elizalde, quien lamenta en la misiva publicada este viernes que quienes se aprovecharon de su posición para cometer estos "crímenes" nunca debieron haber ostentado ninguna responsabilidad pastoral y mucho menos con menores. Y anima a estar "atentos" ante cualquier sospecha a partir de ahora.

Oficina para la Protección de Menores

El obispo de Vitoria recuerda que la Diócesis creó hace más de un año la Oficina para la Protección de Menores y Prevención de Abusos, encargada de recoger las denuncias que le lleguen, sean o no competencia del Obispado, y tramitarlas en comunicación con las congregaciones religiosas si los supuestos abusos han sido cometidos por miembros de estas.

Las víctimas son acogidas en esta oficina de la que forman parte expertos de distintos ámbitos como psicólogos, abogados, policías, médicos, o canonistas, entre otros. Por ello, asegura que el apoyo de la Diócesis no solo es a explorar la vía de acompañamiento y la restauración sino también el camino judicial de investigación.