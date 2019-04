Elevar los permisos de paternidad a 16 semanas costará 40 millones

No sabemos cómo se va a financiar, sí cuánto va a costar equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad. El Gobierno vasco ha estimado una inversión de 5,7 millones de euros este año desde que se estrene la medida en otoño y de 34 millones en 2020. Estos cálculos se hacen en base al dato de los 18.000 niños que nacen al año en Euskadi.

Todos los padres

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Beatriz Artolazabal, ha explicado la decisión de incluir también desde otoño a los padres primerizos, que no iban a beneficiarse de esta excedencia de 16 semanas contemplada para segundos y posteriores hijos hasta 2022. Dice que responde a la entrada en vigor del aumento en el Estado desde ayer del permiso de paternidad a 8 semanas. Ese nuevo mes que costeará la Seguridad Social ha permitido un margen que ha aprovechado el Ejecutivo vasco. “Visto el nuevo decreto estatal entendemos que tenemos respecto al presupuesto inicial un margen para presentar esta propuesta y es lo que hemos hecho”, ha señalado Artolazabal.

También familias monoparentales

Las semanas de diferencia con respecto a la legislación nacional las sufragará el Gobierno Vasco y los beneficiarios, los cónyuges no gestantes, se tendrán que coger la excedencia en el primer año de vida del bebé y no podrá coincidir con el permiso de maternidad. “La empresa no va a abonar ningún salario, pero esta pérdida de cuantía económica va a ser asumida por el Gobierno vasco, el equivalente al 100% de la base reguladora”, ha añadido la consejera. Durante esa excedencia, que también afectará a las familias monoparentales, no va a haber vacíos de cotización. La medida nace para fomentar la natalidad en continúa descenso en nuestra comunidad.