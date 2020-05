ELA propone aumentar la fiscalidad a los que más tienen para afrontar la crisis del COVID19

El sindicato ELA ha considerado que "solo hay dos vías para salir de la crisis por covid-19, los recortes o la contribución de los que más tienen", por lo que ha propuesto "subir los impuestos de patrimonio y de sociedades para compensar la pérdida de ingresos de la administración, fortalecer el sector público tras eliminar la privatización de servicios esenciales y elevar las cuantías de las rentas mínimas para garantizar unos ingresos suficientes a toda la población", como principales medidas para lograr "una salida justa" a la situación económica provocada por la pandemia.

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha presentado 24 propuestas repartidas en cinco bloques recogidas en un documento titulado 'Por una salida justa'.

En dicho documento, tras analizar la actual crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia, el sindicato ha advertido de que "la salida no será neutra y harán falta medidas muy ambiciosas y concretas para que la clase trabajadora y los colectivos y personas más desfavorecidas no vuelvan a pagar todas las consecuencias, como ocurrió tras la crisis financiera de 2008".

Mitxel Lakuntza ha señalado, tras exponer la batería de medidas, que no hay una salida "neutra a esta crisis" y "solo hay dos vías, la de los recortes o la contribución de los que más tienen".

Desde su punto de vista, "a esta crisis no se le puede hacer frente con el piloto automático, sino que hacen falta cambios, audacia, valentía y sentido común para reaccionar e introducir cambios en profundidad".

En este punto ha criticado al Gobierno Vasco por estar situándose "más a la derecha que la propia patronal", ya que ha recordado que hasta para "Confebask es significativo y resulta evidente que no hay otro camino que no sea subir la presión fiscal, algo que espera no sea solo un lema o mera retórica".

Para ELA, "el Gobierno Vasco, a lo largo de esta crisis, "ha cometido demasiados errores en poco tiempo porque ha antepuesto los intereses económicos por delante de la propia salud", lo que para Lakuntza, evidencia una manera de gobernar donde el Ejecutivo de Urkullu "se niega a los acuerdos, como puede verse a la hora de fijar los protocolos de desescalada o en Educación, donde se enfrenta a todos los agentes posibles, o en la gestión de Osakidetza, donde está planteando aquello que critica al gobierno central, como es el mando único y eso es inaceptable".

Ingresos mínimos

En su informe, ELA plantea subir los impuestos a las rentas altas, a las empresas y al capital (con un recargo de un 20% en el Impuesto de Sociedades y un máximo del 60% en IRPF); revertir en públicas las subcontratas del ámbito sanitario y de los cuidados (residencias, atención domiciliaria y ambulancias, entre otras) y consolidar el empleo eventual no fijo de las Administraciones, donde la temporalidad suponen ahora supone un tercio de los contratos en Euskadi y Navarra.

Asimismo propone subir y complementar para garantizar un ingreso mínimo tanto el SMI para parados como la RGI y la pensión mínima, en torno a 1.100 euros; crear una banca pública en Navarra y que Kutxabank vuelva a ser pública, reducir la jornada laboral a 35 horas, reducir la brecha salarial y fijar un salario mínimo de 1.200 euros.

Así mismo plantea destinar las partidas presupuestarias dirigidas a la internacionalización de las empresas, que desde su punto de vista se destinan a la deslocalización de la producción, a la relocalización de la economía y al impulso de los empleos verdes.

En su informe, ELA ha calculado que se podría lograr ingresar 3.750 millones en Euskadi y 900 millones en Navarra, con la eliminación de deducciones y estableciendo un recargo especial en la declaración del Impuesto sobre Sociedades de 2019 equivalente a un 20% de los beneficios de ese año.

En el Impuesto sobre Patrimonio, riqueza y grandes fortunas, el sindicato plantea establecer un recargo específico, que sea progresivo y se sitúe entre el 1% y el 10%. De esta forma se recaudarían 2.000 millones más en la Comunidad Autónoma Vasca y 500 millones en Navarra.

A su vez, reclama un IRPF "más progresivo", tras modificar la escala, llevando el tipo marginal máximo al 60%; eliminación de la tarifa específica del capital.

Con esas subidas impositivas, ELA considera que las medidas propuestas de aumento de gasto son perfectamente realizables, porque también contemplan la "paralización de grandes infraestructuras (Tren de Alta Velocidad, Variante Sur, túnel subterráneo del Gran Bilbao, Canal de Navarra) y destinar ese dinero a presupuestos sociales, así como aumentar el endeudamiento para afrontar el gasto, lo que supone "no aceptar los límites existentes de déficit, deuda y regla de gasto".

En materia de Sanidad y Educación, ELA demanda consolidar el empleo de todo el personal temporal en las administraciones vasca y navarra y "publificar los sectores subcontratados, como residencias, atención domiciliaria, ambulancias o limpieza, entre otros, garantizando la subrogación y consolidación del empleo". También, "garantizar en las Leyes de Servicios Sociales el derecho subjetivo a que todas las situaciones de dependencia sean cubiertas mediante un sistema público, universal, gratuito y de calidad".

Aplauso político

A juicio de ELA, "las medidas propuestas son perfectamente realizables", por lo que el sindicato ha anunciado que dicho documento, será "la guía para la labor de ELA en las próximas semanas".

Lakuntza ha señalado finalmente que los gobiernos vasco y navarro tienen que "pasar a limpio lo que ya ha pasado la sociedad, como es reconocer la importancia de mantener defensas colectivas y fortalecer el sector público, algo que pasa por reforzarlo y por reconocer el trabajo de los servicios esenciales, por lo que el aplauso social debe pasar a ser un aplauso político".