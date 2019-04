ELA denuncia que 2018 se cierra con 46 muertes laborales y pide más inspectores de trabajo

El sindicato ELA ha denunciado que 2018 se ha cerrado con 46 fallecimientos de origen laboral en Euskadi, el mayor número desde 2012 con un aumento de más del 20% respecto a 2017.

El responsable de salud laboral de ELA, Pello Igeregi, ha calificado de "desesperante" que en esta campaña electoral se discuta de la "transferencia de una autopista" y no se hable de la "transferncia averiada" de la Inspección de Trabajo. En este sentido, ha indicado que, tal y como se realizó, no es posible decidir en Euskadi el número de inspectores necesarios y ha seañlado que el volumen de personal de in spección en 2,5 veces inferior en el País Vasco a la media de la UE.

El sindicato ELA ha detallado que, según sus estadísticas, el pasado año, se produjeron 46 muertes en Euskadi, de las que 30 fueron en Bizkaia, con un aumento del 45%; 10 en Gipuzkoa, donde disminuyen un 43%y seis fallecidos en Álava, uno más que en 2017.

El sindicato ha precisado que el 73,84% de los accidentes mortales fueron de carácter traumático y, de ellos, el 63,63% se debieron a golpes y atrapamientos, mientras que el 36,36% tuvo su origen en caídas de alturas.

Por sectores, el transporte, con una cuarta parte, es el área en el que se produjeron mayor número de fallecidos, con el 24,61% del total. Le siguen el sector servicios (23,07%, la construcción (21,54%) e industria (21,54%). Por su parte, los accidentes mortales no traumáticos supusieron el 26,15% del total, experimentando un aumento en el último año.

En relación a las enfermedades profesionales, han asegurado que son una "pandemia" y ELA ha precisado que en Euskadi se notificaron 3.278 partes de enfermedad profesional y en Navarra, 1.557.

El sindicato ha asegurado que se siguen excluyendo de las estadísticas oficiales accidentes como los sufridos por transportistas o personal "en tránsito" en carretera, que son registrados solo como accidentes de tráfico.