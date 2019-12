La 10ª edición del concierto de Navidad “Gabonetako Soinuak”, traerá más de 200 voces blancas al Euskalduna

Gabonetako Soinuak, concierto organizado por la Sociedad Coral de Bilbao y con la colaboración de la Diputación de Bizkaia y "la Caixa", es una fecha señalada en el calendario de Adviento vasco.

Concierto de categoría

La diputada de Euskera y Cultura Lorea Bilbao ha subrayado que Gabonetako Soinuak es un concierto de categoría y que las voces blancas de gran calidad nos muestran que el talento en Bizkaia está vivo. "Las voces de Bizkaia sin duda tienen futuro y muestra de ello es la obra musical que hoy presentamos, donde se conjuga juventud, talento y calidad", destaca.

Asimismo, el gerente de la Sociedad Coral de Bilbao, Iñigo Alberdi, ha señalado que este concierto además de la calidad vocal de los intérpretes, juega con el componente de congregar en un mismo escenario a cientos de jóvenes de ámbitos diferentes. Un canto común lleno de buenas vibraciones y que contagia de energía positiva a quienes los escuchan.

Repertorio

El concierto comenzará con las voces más tiernas de la Sociedad Coral de Bilbao que, acompañadas por el pianista Alberto Sáez Puente, interpretarán “Fum, fum, fum”, “A la nanita nana”, “All is calm sleep in peace”, “I’m goin’ up a yonder”.

Después se unirán sesenta y cinco coralistas de Eskolan Kantari para entonar juntos “Kanta Gabon Kanta”, “Feliz año nuevo” y “Siyahamba”. Estos últimos provienen de Egiluze ikastetxea, Basauri Basozelai y Deusto Eskola, centros inscritos al programa socioeducativo de la citada institución.

A continuación Jose Luis Ormazabal pasará la batuta a Julia Foruria que escoltada por Jon Artetxe al piano, Nerea Quincoces a la batería, Gorka Aranguren a la trompeta, la solista Olatz Telletxea y todas las voces de Gaudeamus Korala presentarán un programa muy navideño con las piezas “Ikusten duzu”, “Ela-ela”, “Birjina maite”, “Nobody knows the trouble i’ve seen”, “Adeste fideles” y “All I want for Christmas is you”.

Seguidamente, Basilio Astulez al frente de Kantika Korala, que contará con el apoyo de los instrumentistas Itxaso Sainz de la Maza al piano, Ander Lekue a la percusión, Iratxe Cea a la flauta y las solistas Ninbe Solana y Maider Biguri, dirigirá las obras “Riu riu chiu”, “Noël des enfants”, “A puppet’s dream”, “Non degu, non?”, “Flowers” y “Wau Bulan”.

Participación del público

Finalmente, las tres formaciones principales se unirán para entonar “Villancico tropical” y junto con Eskolan Kantari invitarán a todo el público a cantar “Hator hator”.

El programa realiza un recorrido en espacio y tiempo muy diverso, transmitiendo el calor inconfundible de la Navidad a los más de dos mil asistentes que acogerá el auditorio del Palacio Euskalduna. Un concierto en el que la ilusión de los más pequeños y pequeñas contagia a las personas mayores, transportando a todo el público a una atmósfera mágica de la mano de Xabier Madariaga que conducirá el evento.

Las entradas ya están disponibles en la taquilla física y virtual (https://www.euskalduna.eus/eventos/gabonetako-soinuak-2019/) y el precio oscila entre los 5,5 y los 16,5€.