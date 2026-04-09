Dr. Javier Martín: "Hay soluciones para el dolor mandibular, el mal descanso, la apnea del sueño o los complejos faciales"

Actos tan cotidianos como respirar, masticar sin molestias o tener un sueño reparador pueden verse afectados por problemas que van mucho más allá de la estética. El doctor Javier Martín, jefe de servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial de Policlíninca Gipuzkoa, explica que esta especialidad médica, que transforma vidas, se dedica al tratamiento de las enfermedades de la cara, la boca y el cuello, abarcando desde la extracción de muelas del juicio hasta complejas reconstrucciones por cáncer oral, pasando por alteraciones óseas o traumatismos faciales.

Señales de alerta que no se deben ignorar

Aunque no son los trastornos más frecuentes, la trascendencia de los cánceres orales hace que su detección precoz sea fundamental. El doctor Martín lanza un mensaje claro sobre la importancia de la autoexploración, ya que un diagnóstico a tiempo mejora enormemente el pronóstico y la curación. "Un paciente que note alguna alteración en la mucosa oral, sobre todo heridas que no curan en dos semanas, debe acudir al profesional", subraya. Dejar pasar el tiempo puede derivar en lesiones más grandes que exigen tratamientos con grandes secuelas.

Policlínica Gipuzkoa en San Sebastian

Si una herida en la boca no cura en dos semanas, hay que acudir a un profesional" Javier Martín, jefe del servicio de cirugia oral y maxilofacial de Policlínoca Gipuzkoa

Más allá del ronquido: la apnea del sueño

Roncar, levantarse cansado o quedarse dormido durante el día pueden ser síntomas de apnea del sueño. Este trastorno se produce cuando la lengua y otras partes blandas se relajan, obstruyendo la vía aérea y provocando una falta de oxigenación en los tejidos. Esta situación no solo afecta a la calidad de vida, sino que agrava enfermedades cardíacas y neurológicas y aumenta el peligro de accidentes de tráfico por la somnolencia diurna.

Frente a este problema, la cirugía maxilofacial ofrece tratamientos muy efectivos. Además de la conocida mascarilla CPAP, existen soluciones como una férula a medida que adelanta la mandíbula durante la noche o tratamientos quirúrgicos que reposicionan los maxilares para impedir la obstrucción, pudiendo ofrecer una solución definitiva del problema.

Dolores, chasquidos y alteraciones faciales

Los trastornos de la articulación temporomandibular (ATM) son otra de las consultas frecuentes. Pacientes con dolor mandibular, ruidos, chasquidos o dificultad para abrir la boca suelen presentar un desgaste en la articulación asociado a una contractura muscular. Los tratamientos van desde consejos y férulas nocturnas hasta cirugías mínimamente invasivas para los casos más persistentes.

Por otro lado, las alteraciones en el crecimiento de los maxilares pueden provocar malas mordidas con consecuencias funcionales importantes. Entre ellas se encuentran la dificultad para triturar alimentos, el agravamiento de problemas de la ATM, dificultades en el habla, respiración e higiene, y en casos severos, puede generar problemas de autoestima por la afectación estética.

La planificación ha cambiado totalmente de 20 años atrás ahora" Dr. Javier Martín

La tecnología ha supuesto una revolución en este campo. Como afirma el doctor Martín, "la planificación ha cambiado totalmente". Actualmente, las cirugías óseas y reconstructivas se diseñan con programas 3D sobre un "paciente virtual". Esto permite simular la intervención y fabricar guías quirúrgicas que reproducen los movimientos de forma exacta en el quirófano, mejorando los resultados y acortando los tiempos de la cirugía.

Actualmente, las cirugías óseas y reconstructivas se diseñan con programas 3D sobre un "paciente virtual"

El mensaje final del especialista es contundente: "Sin duda que consulte". Anima a no normalizar el dolor, el mal descanso o los complejos faciales, asegurando que "siempre hay soluciones para todos estos problemas". Los interesados pueden encontrar al doctor Javier Martín en el servicio de Cirugía Maxilofacial de Policlínica Gipuzkoa, solicitando cita en el teléfono 943 50 20 49.