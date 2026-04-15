Down Araba-Isabel Orbe, Premio Aniversario de COPE Vitoria por su 30 años: "En la inclusión laboral, aún faltan avances"

La asociación Down Araba-Isabel Orbe ha sido galardonada con el Premio Aniversario de COPE Vitoria al cumplir tres décadas de trabajo para abrir caminos hacia una sociedad más justa. La entrega del galardón se celebrará en el Museo Artium el próximo 16 de abril, en la XXXVI edición de los premios 'Alavesas y Alaveses del Año'.

el valor de la independencia

La historia de Down Araba comenzó hace 30 años, cuando un grupo de familias se unió para dar respuesta a las necesidades de sus hijos e hijas, en un momento en el que no existían recursos específicos. El presidente d ela asociación, Javier Aguirreurreta, ha explicado que se adoptó el nombre de Isabel Orbe porque era una psiquiatra especializada, cuya experiencia y conocimiento sobre los avances en la investigación del síndrome de Down fue clave para arrancar.

En un repaso a estas tres décadas de vida vemos que la realidad de estas personas ha cambiado sobremanbera. "Las familias siempre han estado y estaremos" en la entidad, afirma su presidente, pero hoy son las propias personas con síndrome de Down quienes se acercan a ella al haber ganado "altos niveles de autonomía e independencia". "Prácticamente todo el colectivo ya lee, escribe y lleva una vida social saludable".

mejora el ambiente laboral

A pesar de los progresos, Aguirreurreta subraya que la plena inclusión sigue siendo la gran meta. El ámbito más urgente, señala, es el laboral, donde es necesario que la sociedad y las compañías comprendan el valor que aportan estas personas. "Está demostrado que las empresas que integran en sus colectivos a personas con síndrome de Down obtienen una mejoría significativa en las relaciones personales", defiende.

Alamy Stock Photo "Casi se ha duplicado la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down"

"El mejor ejemplo son los chicos y chicas que ya están trabajando en diferentes empresas de la ciudad, y con muy buenos resultados". En su opinión, estas experiencias demuestran su plena capacidad para integrarse en puestos de trabajo ordinarios y no solo en empleo protegido.

Nuevos desafíos

Uno de los logros más notables en estos 30 años ha sido el aumento de la esperanza de vida, que casi se ha duplicado. Esto ha traído un nuevo reto, lograr un envejecimiento saludable. La asociación trabaja para mantener la máxima autonomía de sus miembros a través de seis ejes principales que incluyen desde el asesoramiento psicológico y la formación para la vida adulta, hasta programas de vida independiente, ocio y voluntariado.

Actualmente, Down Araba-Isabel Orbe está compuesta por unas 60 familias, una cifra que se mantiene estable gracias, en parte, a la llegada de familias inmigrantes, "no a nuevos nacimientos". Aguirreurreta también destaca el papel "fundamental" del equipo de voluntarios, especialmente en el área de ocio y tiempo libre. El galardón de COPE Vitoria supone "un reconocimiento más de la labor que se viene realizando" y una oportunidad para agradecer el apoyo de las instituciones y de una sociedad vitoriana que, según afirma, "nos ve con mejores ojos".