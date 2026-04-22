Solo dos de los municipios gestionados por EH Bildu en Gipuzkoa han solicitado el servicio del Vehículo Integral de la Policía Nacional para la renovación del DNI y el pasaporte

El Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional ha expedido 6.881 DNI y 2.551 pasaportes en 77 localidades vascas durante su primer año en activo, en el que ha prestado más de 260 servicios de forma itinerante para la renovación de documentos.

La delegada del Gobierno de España en Euskadi, Marisol Garmendia, cree que la acogida y el funcionamiento han resultado ser "muy positivos", a pesar de las "reticencias" mostradas por algunos ayuntamientos para solicitar que el vehículo acuda a sus poblaciones.

Estas reticencias se producen, sobre todo, en Gipuzkoa, donde EH Bildu gobierna en más de 50 municipios del territorio. Garmendia ha lamentado que alcaldes y alcaldesas de EH Bildu "priven a sus ciudadanos de este servicio" ofrecido de la Policía Nacional.

De hecho, según ha apuntado, solo dos de los municipios gestionados por EH Bildu (Arrasate y Tolosa) han solicitado hasta la fecha disponer del servicio ofrecido por el VIDOC.

prejuicios políticos

"Lamento que muchas de las localidades que están gobernadas por EH Bildu, en los tres territorios, no estén solicitando este servicio por puros prejuicios políticos. No están pensando en el bienestar de su ciudadanía, de sus vecinas y de sus vecinos, sino que están anteponiendo al interés general su interés partidario y sus prejuicios políticos en relación a la Policía Nacional. Les animo a que se sumen a este servicio itinerante, que tan beneficioso está resultando para la ciudadanía, especialmente para quienes tienen mayores problemas de movilidad", ha dicho.

Por contra, se ha felicitado porque "numerosas localidades de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa hayan solicitado el desplazamiento de la VIDOC que, a través de las citas concertadas a través de sus respectivos ayuntamientos, han tramitado la nada desdeñable cantidad de 9.432 documentos entre DNI y pasaportes".