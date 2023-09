El director Hayao Miyazaki recibirá de forma virtual el tercer Premio Donostia del Zinemaldia

El director japonés Hayao Miyazaki recibirá el tercer Premio Donostia en la 71 edición del Festival de San Sebastián, que recogerá de modo virtual en la gala de inauguración del certamen,el 22 de septiembre, en la que se proyectará su último trabajo, 'The Boy and the Heron'. Tampoco estará presente en el Kursaal donostiarra Javier Bardem.

El actor y el Festival han decidido conjuntamente que no recibirá el premio este año y, pese a ser Pemio Donostia 2023, Bardem recogerá el galardón en la inauguración del Zinemaldia del año que viene ya que "la situación de la huelga de guionistas y de intérpretes hace que la entrega del premio física no pudiera ser como nos gustaría y queremos que la entrega Javier Bardem sea una gran fiesta", ha subrayado el director del Zinemaldi, Jose Luis Rebordinos.

Sí estará en cambio en San Sebastián el otro Premio Donostia, el director Victor Erice, que recibirá el galardón en una gala en el Teatro Victoria Eugenia donde se proyectará su última película "Cerrar los ojos". Los cineastas e intérpretes de todo el mundo que sí han confirmado ya su presencia en el Zinemaldi son Juliette Binoche, Gabriel Byrne, François Cluzet, Emmanuelle Devos, Griffin Dunne, Aidan Gillen, Mads Mikkelsen, James Norton o Dominic West.

También estarán en San Sebastián para acompañar sus últimas películas Noah Pritzker, J.A. Bayona, Isabel Coixet, Michel Franco, Craig Gillespie, Jonathan Glazer, Kitty Green o Todd Haynes. Asimismo, participarán Tran Anh Hung, Tatiana Huezo, Ladj Ly, James Marsh, Cristi Puiu, Valeria Sarmiento, Justine Triet, o Fernando Trueba y Javier Mariscal.

JURADO OFICIAL

En cuanto al jurado de la Sección Oficial, estará presidido por la directora francesa Claire Denis, galardonada con el Gran Premio del Festival de Cannes, el Oso de Plata en Berlín, el Leopardo de Oro en Locarno y el Premio Fipresci en San Sebastián. Completan el jurado la actriz china Fan Bingbing, la productora, directora y escritora colombiana Cristina Gallego, la fotógrafa francesa Brigitte Lacombe, el productor húngaro Robert Lantos, la actriz española Vicky Luengo, y el cineasta alemán Christian Petzold.

La venta general de entradas comenzará el domingo 17, a las 9.00 horas y, como es habitual en los últimos años, ese día será posible adquirir entradas para los tres primeros días del Festival, mecanismo que continuará en los días posteriores.