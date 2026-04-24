El director del aeropuerto de Bilbao llama a la calma ante el alza del precio del combustible y anima a mantener las vacaciones "igual"

El alza del precio del combustible no afecta negativamente, de momento, a los vuelos en el aeropuerto de Loiu

El aumento del precio del combustible por la guerra en Irán no está afectando por el momento a la actividad del aeropuerto de Loiu ni del Puerto de Bilbao. Los máximos responsables de ambas infraestructuras han lanzado un llamamiento a la tranquilidad en la quinta edición del Foro Gran Vía, impulsado por la Fundación Bancaria BBK en Bilbao, en la que han participado el director del aeropuerto vizcaíno, Iván Grande y el presidente del Puerto de Bilbao, Iván Jiménez.

Tranquilidad en el aeropuerto de Bilbao

A diferencia de lo que ocurre en algunos aeropuertos europeos, donde compañías como Lufthansa han recortado vuelos por el alza del combustible, en Loiu no se prevén cancelaciones. El director del aeropuerto de Bilbao, Iván Grande, ha asegurado que el abastecimiento de queroseno está garantizado a "corto plazo".

Yo, si tuviera que organizar las vacaciones, las seguiría organizando igual" Iván Grande, director del Aeropuerto de Loiu

Grande ha animado a los ciudadanos a seguir con sus planes de viaje. "Yo, si tuviera que organizar las vacaciones, las seguiría organizando igual", ha declarado, tras confirmar que "las plantas productoras de queroseno están garantizando el combustible a corto plazo". Por ello, ha querido "trasladar tranquilidad".

El puerto aumenta su actividad

Europa Press Puerto de Bilbao

Un mensaje de calma similar ha transmitido el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Iván Jiménez. Ha explicado que el puerto importa crudo y gas de países lejanos a la zona de conflicto, como Brasil, México, Estados Unidos, Venezuela y Rusia, por lo que su actividad no se ve comprometida.

A pesar del conflicto, el tráfico de ese tipo de mercancías está aumentando en el puerto" Iván Jiménez, presidente del Puerto de Bilbao

De hecho, el tráfico de estas mercancías está creciendo en los primeros meses del año. "A pesar del conflicto, el tráfico de ese tipo de mercancías está aumentando en el puerto", ha señalado Jiménez. La mayor parte del crudo se destina a refinarlo en Petronor o a gasificarlo en Bahía de Bizkaia Gas para el suministro en Euskadi y el resto del Estado.

Inversiones de futuro

Ambas infraestructuras miran al futuro con optimismo y preparan importantes inversiones. El aeropuerto de Bilbao prevé la ampliación de la terminal, accesos y aparcamientos cuyas obras comenzarán en 2028 y trabaja en nuevas conexiones intercontinentales, con una posible ruta a Canadá. Por su parte, el puerto de Bilbao espera mover 34 millones de toneladas este año y tiene como objetivo la electrificación de todos sus muelles en 2027, lo que le permitirá reducir un 40% las emisiones contaminantes.