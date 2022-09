El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, pide consolidar "estructuras de Estado y el derecho a decidir".

En su último pleno de política general de las Juntas de Gipuzkoa como diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha centrado una gran parte de su discurso en la necesidad de que Euskadi "consolide y fortalezca el autogobierno" a través de "estructuras de Estado y de la institucionalización del derecho a decidir".

Olano considera el derecho a decidir una herramienta necesaria "para consolidar nuestro autogobierno y construir nuestro futuro" frente a los intentos de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE en Madrid que "intentan estrangular esta idea, tachándola de antidemocrática y anacrónica". Para ello ha reclamado "amplios acuerdos de país y una hoja de ruta sólida" y se ha lamentado de que el Estatuto de Gernika siga sin desarrollarse y opina que ya se han "agotado todos los argumentos para justificar el retraso".

"No podremos hacer frente a las transformaciones económicas, sociales y políticas si no tenemos un sistema institucional vasco, fuerte y empoderado. Y eso pasa, indefectiblemente, por el cumplimiento estatutario", ha recalcado el diputado general de Gipuzkoa quien, en este contexto, ha opinado que "las instituciones y la sociedad vasca" deben fortalecer su capacidad para "la acción política y pública" frente a los retos que se avecinan.

PSE Y PP

Su socio de gobierno, el PSE, no comparte este diagnóstico porque el Estatuto de Gernika ya está completado en un 96% y además el líder de los socialistas guipuzcoanos, Jose Ignacio Asensio, le ha recordado a Markel Olano que "no le encontrará en otras aventuras que no comparte", como la del derecho a decidir.

Desde el Partido Popular, su portavoz, Juan Carlos Cano, ha subrayado que en su último discurso en el pleno de política general de Gipuzkoa, ha salido el Markel Olano "ideólogo" y ha destacado que las palabras del diputado general demuestran que "su ambición no era foral y que como siempre ha dicho, su ambición es hacer país" aunque el portavoz popular considera que "se ha equivocado y que podría haber terminado la legislatura de otra manera".