El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano augura meses "extremadamente difíclles" por el coronavirus

"Nos esperan meses extremadamente difíciles", ha apuntado este martes el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, durante el pleno de política general, que ha cuantificado en 360 las personas fallecidas y en 10.200 los contagiados por Covid-19 y ha subrayado además las consecuencias "devastadoras" de la pandemia para la economía guipuzcoana. El objetivo del diputado general seguirá siendo proteger a las personas más vulnerables y para ello la Diputación de Gipuzkoa invertirá este año 13 millones de euros para hacer frente a la crisis sanitaria en el ámbito social, con protocolos específicos para residencias y centros de día, donde se han realizado en 10 semanas 15.000 PCR preventivas y con un Plan de Choque que busca "prevenir, contener, reforzar e informar" en los centros de mayores del territorio.

En el ámbito económico el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha anunciado la puesta en marcha antes de fin de año de un nuevo Plan de Reactivación y Relanzamiento de la Economía, que reforzará las ayudas para las empresas que atraviesen una situación complicada y que también incluirá medidas fiscales. En vísperas del la Comisión Mixta del Concierto Económico Olano ha reivindicado la importancia de tener una mayor capacidad de endeudamiento para hacer frente a la crisis derivada del Covid-19.

La oposición ha criticado al diputado general que no haga "autocrítica" y que su gestión se base en "parcheos coyunturales y no cambios estructurales" según ha destacado el portavoz de EH Bildu, Juan Karlos Izaguirre, mientras que el portavoz del PP, Juan Carlos Cano, ha tendido la mano de su partido para buscar acuerdos y afrontar la difícil situación y la portavoz de Elkarrekin Gipuzkoa, Maria Valiente, se ha lamentado de que Olano no haya traido al pleno ni "políticas ni proyectos nuevos".