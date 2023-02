La Diputación de Gipuzkoa tiene una familia de acogida para el menor tutelado si la jueza dicta su retorno

La diputación de Gipuzkoa cuenta desde hace diez días con una familia de acogida para el caso de que el menor tutelado, que el 29 de enero fue sustraído en San Sebastián y trasladado a Francia por su madre y la pareja sentimental de ésta, sea finalmente retornado a Gipuzkoa, según ha dado a conocer este viernes la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña. Si la jueza decide que la madre se quede en Francia, la institución foral remitiría a los servicios de protección de ese país el expediente del menor pero en caso contrario, ya tienen todo preparado si la decisión procesal fuera que la madre vuelva a Gipuzkoa.

Maite Peña ha declinado dar más detalles sobre la investigación al encontrarse bajo secreto de sumario aunque este viernes ha trascendido que la madre y su pareja han sido arrestados y que el menor se encuentra atendido allí por los servicios sociales franceses. Sin embargo la diputada de Políticas Sociales ha incidido en que "por responsabilidad, y por no incurrir en delito", no puede desvelar informaciones que están enmarcadas dentro del citado sumario y que por ello "no corresponde confirmar a esta Diputación dónde está el menor, pero sí podemos decir que el menor está protegido".

De hecho Peña ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad porque desde el primer momento se ha garantizado la protección del menor gracias a la colaboración institucional que se ha producido, "tanto con la judicatura como con la Ertzaintza como con la Fiscalía". En ese sentido, ha reiterado que "ha sido una colaboración que ha dado buenos frutos desde el primer momento".