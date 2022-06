La Diputación de Gipuzkoa pide extremar la precaución durante las celebraciones de la noche de San Juan

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha realizado un llamamiento a toda la ciudadanía y, en especial, a asociaciones y personas organizadoras, para que adopten las "máximas precauciones" durante las celebraciones de la noche de San Juan, y respeten las recomendaciones de los responsables de protección civil.

La diputada de Gobernanza, Eider Mendoza, ha destacado que la prevención y el sentido común son "la garantía para que todos podamos disfrutar de una noche tan especial como los Sanjuanes, sin tener que lamentar ningún incidente" y ha pedido que se extremen las precauciones especialmente en zonas de arbolado o periurbanas, para evitar cualquier tipo de propagación a través de la vegetación

Se recomienda no hacer hogueras cerca de elementos que puedan facilitar la propagación del incendio (coches, edificios, cristaleras, tuberías de gas, líneas eléctricas, contenedores o vegetación), mantener el entorno de la hoguera limpio para evitar la propagación del fuego, y no apilar en la hoguera más de 4 metros de material. Se aconseja no encender la hoguera si hace mucho viento ni con líquidos inflamables (gasolina, disolventes, alcohol) y evitar el uso de combustibles de poco peso que el viento pueda desplazar (papeles, tejidos, virutas de plástico, confetis y otros).

Otra de las recomendaciones es no arrojar objetos pirotécnicos al fuego ni cerca de él, ni tampoco sprays, envases, latas, neumáticos, basuras o plásticos -peligro de humo tóxico-, y si hay edificios cercanos mantener ventanas y balcones cerrados. Entre las recomendaciones está la de supervisar a los niños que se encuentren cerca del fuego y mantener siempre vigilada la hoguera por una persona adulta, establecer una distancia de seguridad alrededor de la hoguera y evitar saltar por encima.

"ALERTA Y PREPARADOS"

Los ocho parques de bomberos de Gipuzkoa permanecerán "alerta y preparados" ante cualquier circunstancia. Desde el servicio foral de bomberos hacen hincapié en que una vez terminada la fiesta, "es muy importante asegurarse que las brasas de la hoguera han quedado bien apagadas y no hay posibilidad de que se reavive el fuego".