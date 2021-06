La Diputación de Gipuzkoa denuncia que la querella criminal de los transportistas busca el castigo personal

La Diputación de Gipuzkoa ha expresado su "total apoyo" a la titular de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, tras la querella criminal presentada contra ella por el Comité Nacional del Transporte por Carretera, y ha rechazado "rotundamente" que los denunciantes hayan optado por la "vía penal". La portavoz foral, Eider Mendoza, ha subrayado que optar por esta vía en lugar de acudir a la vía administrativa sólo busca el “castigo personal y hacer daño a las personas” y ha remarcado que “ese no es el camino, porque no todo vale”.



Mendoza ha remarcado que "rechazamos rotundamente que la parte denunciante haya optado por la vía penal. No es admisible manchar así el nombre de las personas, utilizando para ello acusaciones injustas, infundadas y totalmente desproporcionadas". La portavoz foral ha asegurado que los peajes no están en cuestión y que “ninguna sentencia cuestiona la capacidad de la Diputación para establecer peajes en las carreteras del territorio” y ha subrayado que la institución foral va a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, aunque no las comparta, cuando éstas sean publicadas en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Finalmente Eider Mendoza ha asegurado que la Diputación de Gipuzkoa trabaja ahora intensamente en la elaboración de una tercera norma foral que extenderá el cobro de peajes a camiones a toda la N1 y la A15 y que se encuentra realizando “un trabajo enorme para dar seguridad jurídica” a la nueva normativa.